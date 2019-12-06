Кемерово, 6 декабря, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) выполнила годовой объём ремонтной программы на основном оборудовании Кузнецкой ТЭЦ, направив на подготовку электростанции к очередному осенне-зимнему периоду 315 миллионов рублей, на 9% больше, чем в 2018 году.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК завершила годовую программу ремонтов на Кузнецкой ТЭЦ

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, с января по ноябрь 2019 года на Кузнецкой ТЭЦ отремонтировано 19 единиц основного оборудования — 12 котлов и 7 турбоагрегатов. В ходе ремонтных работ на котлоагрегатах энергетики также заменили 31 тонну поверхностей нагрева — специальных трубопроводов, в которых происходит преобразование воды в пар для производства электроэнергии и тепла.

Помимо основного генерирующего оборудования большой объём работ проведён также по подготовке к зимним нагрузкам высоковольтного электротехнического оборудования, механизмов топливоподачи, средств водоподготовки.

Кроме того, в 2019 году в рамках соглашения об участии Сибирской генерирующей компании в федеральном проекте «Чистый воздух» проведены работы на золоулавливающем оборудовании котлов Кузнецкой ТЭЦ, а также системах приготовления угольной пыли. В настоящее время действующие системы очистки газов удерживают до 98% твердых частиц. Суммарный объем финансирования инвестиционных природоохранных проектов Кузнецкой ТЭЦ до 2024 года оценивается в 121 миллион рублей. В 2019 году Кузнецкая ТЭЦ направила на эти проекты 17 миллионов рублей.

Кузнецкая ТЭЦ — один из трёх главных теплоисточников Новокузнецка, обеспечивающий теплом и горячим водоснабжением более трети жителей города.