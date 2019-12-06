Тамбов, 6 декабря, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В промышленной отрасли Тамбовской области сохраняется положительная динамика, к концу года ожидается рост объема производства на 2% относительно результата прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Заседание Ассоциации промышленников и предпринимателей

Об этом шла речь на заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей, которое прошло на площадке одного из ведущих предприятий региона — Тамбовском вагоноремонтном заводе завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО «ВРМ»).

По итогам девяти месяцев тамбовская промышленность показывает небольшой рост, около 1%. Ожидаемые показатели по итогам года должны составить 2%. На фоне прошлогоднего показателя этот результат кажется гораздо более скромным, но трудно добиваться рекордного роста каждый год, говорят региональные власти. Так, по итогам 2018 года рост объема промышленного производства составил 14,4%, и этот результат стал одним из лучших в России. Тем не менее, и в этом году положительная динамика сохраняется, что свидетельствует о поступательном развитии промышленного комплекса Тамбовщины.

«Промышленность сработала очень хорошо. Прибыль тамбовских предприятий составляет на данный момент 5 млрд рублей. Увеличены налоговые отчисления в бюджет на 8%, или 3,3 млрд рублей. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге заключено соглашение с госкорпорацией «Ростех», которое позволит обеспечить развитие оборонных предприятий, в том числе за счет выпуска гражданской продукции. Заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта между заводом ТАМАК и головным предприятием, находящимся в Австрии», — отметил исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области Руслан Выжанов.

Положительных результатов удалось достичь за счет пристального внимания к проблемам промышленного комплекса со стороны губернатора Александра Никитина и региональной администрации.

Значительный рост объемов производства обеспечили такие предприятия, как АО «ТЗ «Октябрь», АО «Милорем», АО «Изорок», АО «Тагат», АО «Завком», ПАО «Пигмент». При этом в общероссийском производстве на долю Тамбовской области приходится значительный объем такой продукции как средства индивидуальной защиты (более 60%), ЦСП и каркасно-панельного домостроения (40%), нетканые материалы (27%), теплоизоляционные материалы (11%). А органические пигменты, красители и оптические отбеливатели выпускаются только в Тамбовской области.

В 2019 году тамбовские предприятия активно включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем участвуют восемь предприятий. В настоящее время эксперты Федерального центра компетенций проводят работу на заводах «Пигмент» и «Тамбовмаш», где внедряют передовые технологии, помогают достичь установленных показателей. «Пигмент», «Завком», «Росхимзащита» и «ТАМАК» вошли в единый перечень предприятий, участвующих в реализации направления «Промышленный экспорт».

Среди приоритетных задач на следующий год — увеличение объемов промышленного производства на 3%, обеспечение дальнейшего роста налоговых платежей и производительности труда, а также более активная работа с Минпромторгом России в плане поддержки тамбовских предприятий.