Барнаул, 6 декабря, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) с началом зимы подсчитала запасы угля на складах алтайский станций. Как сообщает управление по связям с общественностью алтайского филиала СГК, количество топлива на предприятиях в несколько раз превышает установленный Минэнерго РФ норматив. На Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска суммарно хранится 997 тысяч тонн угля.

Управление по связям с общественностью алтайского филиала СГК Запасы угля декабрь 2019

Суммарный запас твердого топлива на алтайских стациях СГК превышает норматив в 4 раза. Запасов хватит на 1,5 — 2 месяца беспрерывной работы станций. При этом все станции Сибирской генерирующей компании ежедневно продолжают пополнять запасы угольных складов.

По данным на 1 декабря, на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-2 хранится 195 тысяч тонн угля. Норматив, установленный для станции Министерством энергетики РФ для зимнего периода, составляет 73 тысячи тонн. Барнаульская ТЭЦ-3, по состоянию на начало зимы, является рекордсменом по запасам угля. Сейчас на складе станции хранится 443 тысячи тонн твердого топлива при нормативе 84 тысячи тонн. На складе Бийской ТЭЦ хранится 323 тысячи тонн угля, при нормативе 64 тысячи тонн.

Запас топлива на Южной тепловой станции Рубцовска составляет 34 тысячи тонн. Цифра также превышает установленный Минэнерго РФ норматив.

Бийская ТЭЦ, Барнаульская ТЭЦ-2 и ЮТС Рубцовска используют для топки котлов каменный уголь. На Барнаульской ТЭЦ-3 — бурый. Каждая партия угля, завезенная на станцию, проходит несколько этапов проверок. Кроме стандартных процедур взвешивания и измельчения, уголь берут на лабораторные пробы, которые определяют его качество. Всё топливо, получаемое станциями, соответствует установленным стандартам.

С началом зимы на станциях СГК в регионе пополнили и запасы мазута. Сейчас на двух барнаульских ТЭЦ, Бийской ТЭЦ и ЮТС Рубцовска находится 5312 тонн жидкого топлива. Цифра превышает установленный норматив в 3 раза.