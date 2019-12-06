Москва, 6 декабря, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Для чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки Москва является второй родиной. Об этом он сообщил 6 декабря на приеме иностранных дипломатических миссий правительством Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоёхиса Кодзуки

Посол отметил, что родился в японской столице Токио, большую часть жизни провёл именно там, однако Москва является для него вторым городом по продолжительности пребывания.

«Я родился и вырос в Токио, но кроме Токио я дольше всего живу в Москве. Привлекательность этого города заключается в гармонии. В Москве строятся высокие здания, «Москва-Сити» и «Зарядье», но с другой стороны реставрируются храмы. Такая же гармония есть в Токио. Поэтому я считаю Москву своей второй родиной», — отметил Кодзуки.