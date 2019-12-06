Москва, 6 декабря, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Концертный зал в московском парке «Зарядье» своей хорошей акустикой обязан японскому специалисту. Об этом 6 декабря сообщил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на приеме иностранных дипломатических миссий правительством Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоёхиса Кодзуки

«Уважаемый город Москва. Позвольте выразить благодарность за приглашение на сегодняшний предновогодний приём. Я люблю музыку, поэтому часто бываю в этом зале. Музыка, акустика хорошая», — заявил посол Японии в России.

После этого Кодзуки отметил, что акустика в концертном зале «Зарядья» является примером плодотворного сотрудничества между Москвой и Токио.

«Разрешите мне познакомить вас с хорошим примером сотрудничества Японии и России. Проектирование акустической системы этого зала занимался выдающийся японский акустик. Поэтому так получилось», — отметил Кодзуки.