Москва, 6 декабря, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В эти минуты в Москве проходит прием правительства российской столицы для дипломатических миссий, аккредитованных в РФ. Мероприятие проходит в концертном зале парка «Зарядье», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Иностранных дипломатов приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города поблагодарил присутствующих за плодотворную работу.

«На улицах Москвы появляются новогодние украшения — первый признак того что пора встречаться с дипломатическим корпусом Москвы. У нас хорошая традиция встречаться в преддверии Нового года, обмениваться мнением о прошедшем годе. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к нашему городу. Вы и ваши организации активно сотрудничаете с Москвой», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что уходящий год стал подтверждением этого сотрудничества, а также дружбы иностранных дипломатических миссий с правительством российской столицы.