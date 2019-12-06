Санкт-Петербург, 6 декабря, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение Министерства обороны передать Музею обороны и блокады Ленинграда часть помещений в Соляном городке в центре города. Об этом он сообщил на совещании в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей обороны и блокады Ленинграда

Беглов отметил необходимость дальнейшего расширения экспозиции музея, однако не стал называть сроки, когда новые помещения будут получены.

«Есть принципиальное согласие о выделении от 3 до 3,5 тысяч квадратных метров дополнительно», — сказал Беглов. «Это требует определенного времени, чтобы те структуры, которые там находятся, переехали. Такая работа сейчас ведется», — добавил градоначальник.

Он напомнил, что дальнейшие планы развития Музея блокады включают создание филиальной сети как в Петербурге, так и в регионах России, куда эвакуировались ленинградцы, которые затем внесли значительный вклад в развитие этих регионов, а также в бывших республиках Советского Союза и других зарубежных странах.

«Такой переговорный процесс тоже должен продолжаться», — добавил Беглов.

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