Тверь, 6 декабря, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Социальной картой «Мир» на территории Тверской области можно будет оплатить проезд в общественном транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания о внедрении новой модели пассажирских перевозок, которое 6 декабря провёл Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В феврале новая модель перевозок начнет работать работает на территории города Твери и Калининского района. Наши граждане должны увидеть новый, современный транспорт и инфраструктуру, высокий уровень обслуживания. Задача номер один — обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок», — губернатор.

В настоящее время уже объявлены конкурентные процедуры по выбору перевозчиков в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок. Прием заявок на аукцион, который проводится на портале Единой информационной системы в сфере закупок, заканчивается 18 декабря, контракты будут заключаться до 2026 года.

Также на совещании обсуждался вопрос внедрения единой социальной карты жителя Тверской области на основе национальной платежной системы «Мир». Такая карта обеспечивает идентификацию гражданина, его социальный статус и принадлежность к льготной категории, с её помощью можно будет получить государственные услуги в системах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, а также — в сфере транспортных перевозок.

Новые комфортабельные автобусы на маршрутах Тверской агломерации должны появиться уже в феврале 2020 года, все перевозки будут производиться по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню. Также будет увеличено количество рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, время работы транспорта продлят с 5:00 до 24:00. Запланировано обновление остановок. Провозную способность автобусов планируют увеличить на 10%, до 18 тыс. человек в час. Транспорт будет ходить с интервалами от двух до четырёх минут и в отдаленных районах — от пяти до 15 минут.

Новые автобусы оснастят оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Предусмотренный экологический класс транспорта — не ниже Евро 5. На автобусы нанесут логотипы «Транспорт Верхневолжья», светоотражающие элементы, графические изображения.