Ростех открыл в Ярославской области центр по изготовлению лопаток турбин
Рыбинск, Ярославская область, 6 декабря, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 6 декабря в Рыбинске на базе ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в корпорацию «Ростех») открылся крупнейший в стране Центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей. На новом производстве будут выпускать компоненты для более чем 2 тысяч авиадвигателей в год. Процессы производства максимально автоматизированы.
Часть продукции центра планируется экспортировать.
Новый цех обеспечит рабочими местами 300 человек. В открытии производства также приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.