Тутаев, Ярославская область, 6 декабря, 2019, 16:12 — ИА Регнум. С 1 января в городе Тутаеве Ярославской области плата за найм муниципального жилья увеличится на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

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Минимальный размер увеличивается с 13,77 до 16,73 рублей за квадратный метр, в среднем плата за наем для большинства жителей города составит 20,03 рублей за квадратный метр (плата зависит от благоустроенности квартиры). По словам Шеповалова, это в два раза выше среднего показателя по области. В прошлом году плата повышалась еще более значительно — в 2 раза.

«Тутаевцы неоднократно на митингах требовали от администрации отменить Постановление №759 от 03.12.2018 . в результате принятия которого плата за наем увеличилась на 100%. Так плата за наем в Ярославле — 11,26 руб за метр, в Рыбинске — 8,10. Но получается что тутаевские чиновники оказались глухи к чаяниям народа и вместо принятия справедливого решения по снижению платы до среднеобластного уровня — вновь ее увеличили. Мы считаем такое положение дел несправедливым», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Шеповалов.

Плата за соцнайм устанавливается местными органами власти и не регулируется предельными нормативами роста цен на услуги ЖКХ.