Тверь, 6 декабря, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Филиалы областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной планируется открыть в муниципалитетах Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 6 декабря на совещании по вопросам развития филиальной сети в системе здравоохранения, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Проект по созданию амбулаторной модели уже разработан.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Если у нас будут хорошие роддома, молодёжь будет принимать решение оставаться на территории. Задача номер один — это демография. От этого зависит развитие экономики региона», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В частности, до 2024 года филиалы перинатального центра должны появится в Ржеве, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Бежецке, Кимрах, также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково.

Также в 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра — он появится в Ржеве. Первый такой центр работает в Твери на базе областной клинической больницы. На совещании обсуждалась возможность создания ещё одного медучреждения сердечно-сосудистого профиля в Твери. Губернатор дал поручение детально проработать этот вопрос.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с созданием и обеспечение деятельности учреждений, которые войдут в филиальную сеть — ремонт помещений, оснащение необходимым оборудованием, подбор и подготовка высококвалифицированных специалистов.