Ярославль, 6 декабря, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Жители поселков Туношна и военного городка возмущены планами закрыть автобусный маршрут № 103 «Автовокзал-Больница МПС». Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус №103

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2020 года областные власти решили сократить пятую часть межмуниципальных и пригородных маршрутов. Жители Туношны лишатся «своего» автобуса № 103. Они опасаются, что транзитный транспорт не сможет перевезти всех желающих.

«Люди должны довольствоваться 150 маршрутом Автовокзал-Некрасовское. Автобус идет издалека, время его прибытия подгадать очень сложно, поэтому нужно выходить на остановку заранее и долго его ждать. А сейчас на улице зима, стоять холодно! К тому же неоднократно сталкивалась с тем, что данный автобус идет не по графику», — пишет жительница Туношны в соцсети Вконтакте.

Большинство жителей Туношны и окрестных деревень работают в Ярославле. Они опасаются, что будут опаздывать на работу после закрытия автобуса или не смогут вечером забрать ребенка из детского сада.

«Я, как и многие жители данных поселков привязана к графику детского сада. Детский сад «Гнездышко» работает с 7.45 до 18.15, сейчас я забираю ребенка в своей группе последняя, но с января и эта ситуация может измениться, я просто не буду успевать в сад», — пишет жительница Туношны.

Жители начали сбор подписей за сохранение маршрута. Ранее недовольство «оптимизацией» выражали жители Угличского района. Видимо, это только начало протеста, так как закрытие маршрутов затронет практически все районы области. Проезд в оставшихся автобусах подорожает.

Стоит отметить, что власти не разъяснили детально свои планы. Обновленный график движения не был обнародован, встреч с жителями не проводилось.