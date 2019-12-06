Калуга, 6 декабря, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Почта России открыла в центральных отделениях Калуги и Обнинска новогоднюю почту для писем Деду Морозу в город Великий Устюг. Правильно написать адрес новогоднего волшебника помогут работники почты. Опустить письмо с новогодним желанием можно в специально оформленный почтовый ящик до 26 декабря. На специальных новогодних почтовых ящиках изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также помещён адрес получателя, сообщает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. В почтовых отделениях Калуги и Обнинска открылась новогодняя почта

Также в почтовое обращение региона поступила новогодняя марка, которая выпущена по эскизу победителя всероссийского конкурса рисунка, проводимого Федеральным агентством связи, Московским отделением Союза художников России и АО «Марка». На марке изображён снеговик в шапке-ушанке с гармонью.

Ежегодно жители Калужской области калужане отправляют до одной тысячи писем-пожеланий Деду Морозу в его новогоднюю резиденцию в Великом Устюге.