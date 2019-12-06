Забайкальский край, 6 декабря, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Долгие годы дом культуры отдаленного села Чиндалей Забайкальского края не видел ремонта, но благодаря средствам национального проекта «Культура» здание 1961 года постройки теперь преобразилось: проведены строительно-монтажные работы здания и зрительного зала на 180 посадочных мест. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на эти цели было потрачено около восьми миллионов рублей.

Цитата с сайта 75.ru Дом культуры отдаленного села Чиндалей Забайкальского края

Цитата с сайта 75.ru Первые посетители отремонтированного дома культуры отдаленного села Чиндалей Забайкальского края

«Впервые за многие годы культура становится объектом национального внимания и одним из приоритетов государственной политики страны. Уже сегодня мы ощущаем результаты реализации нацпроектов, к концу года завершатся капитальные ремонты 12 домов культуры, детские школы искусств получили новые пианино, пять районов станут обладателями автоклубов, откроются три кинозала с новым оборудованием. Также 111 культработников повысили свою квалификацию в центрах непрерывного образования», — отметила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Цитата с сайта 75.ru Дом культуры отдаленного села Чиндалей Забайкальского края после ремонта заметно преобразился

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жители этого региона стали распространяться все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальскому краю на развитие сферы культуры в течение трех лет будет выделено 417,8 миллиона рублей. За счет этих средств до 2021 года построят шесть домов культуры. Средства программы предусматривают также капитальный ремонт трёх домов культуры.