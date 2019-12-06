Шахты, Ростовская область, 6 декабря, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области выдано свидетельство о рождении ребёнка, в котором в графе «национальность» отец указал «казак». Копия документа имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Свидетельство о рождении

Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты выдал документ, подтверждающий рождение девочки, 5 декабря 2019 года. В свидетельстве о рождении в графе «национальность» мать ребёнка указала «русская».

ИА REGNUM отмечает, что не первый год члены различных казачьих обществ пытаются внести казаков в перечень национальностей России. Однако в настоящее время в общероссийском классификаторе информации о населении национальность «казак» отсутствует.

По некоторым данным, в ходе всероссийской переписи населения 2010 года 67 тыс. 660 граждан РФ идентифицировали себя казаками по национальности в четырёх вариантах, предложенных Росстатом.