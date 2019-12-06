Ворсино, Калужская область, 6 декабря, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Первые грузы в составе контейнерного поезда из китайского города Шицзячжуан поступили 5 декабря в мультимодальный калужский транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Доставка грузов из Шицзячжуана в Ворсино была осуществлена впервые. В регионе осуществлён еще один сервис по доставке грузов из Китая в Россию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Поезд с товарами из китайского Шицзячжуана

Поезд с товарами народного потребления и оборудованием находился в пути 14 дней и преодолел 6,5 тыс. километров. Новый железнодорожный маршрут будет содействовать развитию торговли в рамках международного транспортного проекта «Один пояс — один путь». Он объединил экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Транспортировка грузов по новому логистическому коридору является самой быстрой из большинства возможных альтернативных вариантов. Благодаря реализации данного проекта сроки доставки товаров из КНР в Центральную Россию и в Европу, а также в обратном направлении сокращены в три раза.

Напомним, транспортный проект между Россией и Китаем, стартовал 27 января 2016 года, когда из китайского города Далянь в калужский индустриальный парк «Ворсино» отправил первый контейнеры поезд с деталями для калужского завода компании Samsung Electronics.