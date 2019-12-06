1,7 млрд руб. выделят на экспедицию «Северный полюс – 2020»
Москва, 6 декабря, 2019, 11:26 — ИА Регнум. 1 млрд 700 млн рублей будет выделено на организацию научной экспедиции «Северный полюс — 2020», сообщилпредседатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
Как сообщает пресс-служба форума, экспедиция будет использовать ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды, ее целью станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.
В экспедиции предполагается участие более 250 российских ученых из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трех институтов Росгидромета, трех институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.
Реализация научной программы экспедиции позволит создать прочную научную базу для дальнейшего устойчивого освоения Арктики, обеспечив, таким образом, геоэкономические интересы России в Арктике.