Москва, 6 декабря, 2019, 11:26 — ИА Регнум. 1 млрд 700 млн рублей будет выделено на организацию научной экспедиции «Северный полюс — 2020», сообщилпредседатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Пресс-служба IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Совместно с Ассоциацией полярников и ее президентом Артуром Чилингаровым, нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс — 2020», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Как сообщает пресс-служба форума, экспедиция будет использовать ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды, ее целью станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.

В экспедиции предполагается участие более 250 российских ученых из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трех институтов Росгидромета, трех институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.

Реализация научной программы экспедиции позволит создать прочную научную базу для дальнейшего устойчивого освоения Арктики, обеспечив, таким образом, геоэкономические интересы России в Арктике.