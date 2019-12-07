Война: немцы захватили Дебальцево в Донецкой области. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 7 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 декабря: немцы захватили Дебальцево в Донецкой области.
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7 декабря 1941 года немецкие войска в Донецкой области захватили Дебальцево.
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