Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области жители собирают подписи под обращением с требованием отменить закупку легкового автомобиля для нужд муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Переславля-Залесского». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

Обращение адресовано главе округа Валерию Астраханцеву. Власти планируют приобрести за счет бюджета легковой автомобиль Рено Дастер или эквивалент за 700 тысяч рублей. Жители считают, что деньги лучше потратить на погашение долгов школ и садов, срочный ремонт и другие первоочередные нужды.

«Покупка автомобиля в такой ситуации, в какой находятся сейчас образовательные учреждения, это просто плевок в лицо персоналу этих учреждений, а также детям, посещающим эти учреждения и их родителям, которые всеми правдами и неправдами, своими силами пытаются как-то что-то поменять к лучшему, для своих детей и персонала! Валерий Астраханцев, Администрация Переславля-Залесского, я считаю, что эту закупку надо остановить и пересмотреть возможные варианты решения проблемы, так, чтобы и управление образования могло выполнять свои функции и немалые деньги ушли на конкретные проблемы учреждений образования, благо список проблем, на которые требуются средства не малый и вам и управлению образования хорошо известен!» — пишет житель Переславля Александр Белякин.

Администрация Переславля приводит свои аргументы в пользу покупки автомобиля.

«Закупка автомобиля для управления образования была заложена в бюджет еще год назад и одобрена на заседании депутатской комиссии. У управления образования 64 подведомственных учреждения, самое дальнее из которых расположено на расстоянии 80 км. Поездки ежедневные, и необходимы они не только для руководителей управления, но и для методистов, и для педагогов, и специалистов ЦОФа. Для соблюдения закона об образовании проводятся выездные проверки организации питания, выполнения муниципального задания, проведения инвентаризации, комиссии по приемке, обследование школьных маршрутов и пр. Им нужен автомобиль, который будет закреплен за управлением, такого свободного транспорта нет», — сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Обращение жителей подписало больше 300 человек. Аналогичное письмо подготовили и в городской думе, подписи под ним поставили председатель думы Сергей Корниенко, а также главы 4 постоянных комиссий.

«Сегодня мы категорически не согласны с этой закупкой. Когда в прошлом году принимался бюджет, ситуация была совершенно другой, нам обещали дополнительное финансирование из области на все наши потребности. Теперь, в конце года, когда мы видим, какие долги и неотложные нужды у наших учреждений образования, тратить 700 тысяч бюджетных рублей на покупку автомобиля недопустимо», — сказал депутат переславской городской Думы, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике и развитию Александр Дыма.