Ярославль, 6 декабря, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году планируется открыть ландшафтный зоопарк площадью 100 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании-инвесторе проекта ООО «ПОШ».

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Зоопарк (или парк дикой природы) хотят построить рядом с деревней Икрино, около курорта «Азимут Переславль».

«Коллекция животных сейчас в стадии проработки. Рабочую группу возглавляет В. В. Спицин — президент Московского зоопарка и Евразийской ассоциации зоопарков. В парке окажутся животные, которым комфортно проживание в нашей климатической зоне», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM гендиректор ООО «Пош» Петр Шура.

Инвестор планирует, что посещаемость парка составит 1 млн человек в год. Также «ПОШ» хочет открыть до 2024 годы рядом с парком дикой природы парк истории, агротуристический парк, арт-парк, башню-аттракцион, спортивный парк и выставку дачной жизни. Планы заявляются амбициозные.

«По расчетам компании «ПОШ», в 2024 году туристический кластер примет 1,75 млн туристов. Это больше показателей Суздаля, который посетило в 2018 году около 1,1 млн туристов. Скорее всего, статус главного туристического центра ЦФО (за пределами Москвы) может перейти от Суздаля к Переславлю-Залесскому», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMПетр Шура.

По словам бизнесмена, финансироваться создание зоопарка будет «за счет инвестора». Пока что проект находится в начальной стадии. Для проектирования необходимо вносить изменения в генплан Переславля-Залесского, который сейчас только разрабатывается. По мнению инвестора, это будет сделано до конца 2020 года.

Ранее бизнесмен Петр Шура имел отношение к проекту «Курорт «Золотое кольцо» в Переславском районе. Он возглавлял компании, которые работали по этому проекту. Туристический комплекс строился на кредитные средства ВЭБа. Его предполагалось открыть еще в 2012 году, однако открытие состоялось лишь в 2018 году. Сейчас он находится под управлением сети отелей «Азимут».

В настоящее время в Ярославской области есть один ландшафтный зоопарк — в самом Ярославле. Он был построен к 1000-летию города на средства бюджета города и спонсоров.