Москва, 6 декабря, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Здание Кунцевского суда Москвы обступила группа поддержки видеоблогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Чалов ИА REGNUM У входа в Кунцевский суд Москвы

Молодые люди, более сотни человек, недовольны вынесенным приговором. Они скандируют лозунги: «Свободу» и «Условный приговор — тоже приговор».

Ранее суд признал Жукова виновным по уголовному делу по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности в интернете») и приговорил к трём года лишения свободы условно.