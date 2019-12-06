Ярославль, 6 декабря, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославской области увеличение срока перехода на специальный счет при накоплении на капитальный ремонт добавит проблем жителям. Так считает депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

Duma.yar.ru Василий Бобков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов предложила усложнить переход из «общего котла» на спецсчет, увеличив срок такого перехода с 3 месяцев до года.

«Авторам законопроекта надо просто почаще бывать на земле. У меня в округе есть дом на улице Свердлова. Проблемы с системой отопления, трубы старые, забиты. Дом в «общем котле». Перспектива капитального ремонта — 2027 год. На счете дома достаточно денег, чтобы сделать ремонт сейчас. Люди готовы перейти на специальный счет, если сейчас примут решение, то к следующему отопительному сезону трубы и батареи можно поменять. Но если срок перехода будет увеличен до года, то людям придется терпеть неудобства еще год. Зачем для этого писать закон — чтобы людям проблемы создать? Глупость какая-то», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

С ним согласен и председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

«Деньги, собираемые на капитальный ремонт на счете фонда и тем более на спецсчетах — это деньги жителей и только им решать как ими распоряжаться. И если уж государство сбросило с себя обязанность ремонтировать многоквартирные дома и заставило это делать людей за свой счет, то пусть не усложняют им жизнь в плане решения, на что их тратить. Людям на месте виднее, какие работы требуются дому в первую очередь. Причин удлинять сроки перехода домов на спецсчета, чинить какие-либо другие бюрократические препятствия я не вижу. Их просто нет. А так получается, что мало того что жителей ободрали, но теперь и приказывают, что жителям с их же деньгами делать», — рассказал Эльхан Мардалиев.

Между тем авторы законопроекта обещают обсудить его со всеми заинтересованными сторонами.