Екатеринбург, 6 декабря, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное с участием нескольких автомобилей происшествие возле дома № 37 по улице Белинского. Из-за ДТП на данном участке дороге остановилось движение троллейбусов городского общественного транспорта.

Андрей Алексеев ДТП в Екатеринбурге на улице Белинского

Как сообщили очевидцы события корреспонденту ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:00 по местному времени. Столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу и около получаса ждали машину дорожно-патрульной службы полиции.

Также на место происшествия прибыла машина МЧС и карета скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС Свердловской области предупредило граждан о надвигающемся на регион сильном снегопаде. Спасатели призвали водителей к осторожности, так как ухудшившиеся погодные условия могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.