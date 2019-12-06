Президент России Владимир Путин 6 декабря встретился в Сочи с представителями бизнеса Германии. Это традиционная встреча с германскими бизнесменами, заинтересованными в расширении своего бизнеса в России. Как и в прошлые годы, делегация Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) состояла из 20 представителей важнейших германских инвесторов в России. Редакция ИА REGNUM вела трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:14 В Воронежской области давно и успешно работает немецкий бизнесмен Штефан Дюрр — он возглавляет крупный агрохолдинг «Эко-Нива». Живёт в России он уже долгие годы, в начале 2014-го получил российское гражданство.

10:27 Восточный комитет немецкой экономики опубликовал заявление, в котором отмечается, что германский бизнес рассчитывает обсудить с Путиным вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику.

10:35 Участники встречи немецкого бизнеса с Владимиром Путиным купаются в Сочи. В столице зимней Олимпиады сейчас + 6 градусов. Цитата «Выслушали маяк»

10:44 Изначально встреча Путина с немецкими бизнесменами в Сочи была запланирована на 9 декабря, но в свете того, что в этот день в Париже состоится саммит «нормандской четверки», она была перенесена 6 декабря.

10:55 Напомним, 23 марта 2018 года в Берлине члены «Восточного комитета германской экономики» и другой организации — «Восточноевропейского объединения германской экономики» — единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием «Восточный комитет германской экономики» [«Ost-Ausschuss — Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft E.V.» (OAOEV).

10:56 Германия в структуре внешнеторгового оборота Татарии по итогам девяти месяцев 2019 года попала в число лидеров, заняв третье место. Наибольшая доля в структуре внешнеторгового оборота приходится на Нидерланды — 14,4% (1842,2 млн долларов США), Польшу — 12,9% (1644,2 млн долларов США) и Германию — 9,5% (1208,8 млн долларов США). В регионе внешнеторговый оборот составил 12 771,5 млн долларов США, сократившись на 11,5% относительно такого же периода 2018 года.

10:59 В июне 2019 года стало известно, что Татария откроет своё представительство в Лейпциге. Об этом глава региона Рустам Минниханов договорился на встрече с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кретчмером в ходе Петербургского международного экономического форума.

11:04 По итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Германией достиг 670,6 млн долларов и превысил показатели 2017 года более чем на 27%. Помимо этого, в области в октябре 2019 года прошли Дни немецкой культуры.

11:20 На базе Алтайского краевого Российско-Немецкого дома открылся Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая». Инициаторами его создания стали общественные объединения самоорганизации российских немцев и правительство Алтайского края.

11:27 Председатель правления OAOEV Оливер Гермес. oaoev. de

11:30 Компании из ФРГ стали меньше беспокоиться о санкционных рисках, но жалуются на российский протекционизм, следует из опроса Восточного комитета экономики.

11:35 Предприниматели из Германии в конце октября — начале ноября прошли стажировку в Алтайском крае, организованную в рамках взаимных обменов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров (Президентская программа подготовки управленческих кадров) для организаций народного хозяйства. Немецкие гости, работавшие в регионе, представляли производство, реализацию сельскохозяйственной техники, молочное производство, финансирование малых и средних предприятий сельскохозяйственной направленности, предприятия, занимающиеся сбором и переработкой ТБО, и другие сферы. Параллельно в регионе работали представители Федерального министерства экономики и энергетики Германии, Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

11:38 Немецкие бизнесмены назвали три фактора, препятствующие развитию их предприятий в России. Это бюрократия, слабые темпы роста ее экономики и протекционизм. В общей сложности 62% немецких предприятий пожаловались на проблемы из-за протекционистских мер российских властей, в частности, в сфере проведения публичных тендеров, следует из опроса Восточного комитета экономики, который цитирует РБК.

11:43 Внешнеторговый оборот Иркутской области с Германией в 2018 году составил 130 млн долларов США и, несмотря на санкции, вырос на 67% по сравнению с 2017 годом. Основу экспортных поставок формирует продукция лесопромышленного комплекса и химической промышленности. Германия поставляет в Иркутскую область машины, оборудование и транспортные средства.

11:48 За девять месяцев 2019 г. Германия вошла в число стран — основных торговых партнёров сибирских территорий. Читайте также: Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа вырос почти на 28%

11:53 На что еще жалуется иностранный бизнес в России? Опубликованный в мае опрос работающих в России европейских бизнесменов выявил три главных препятствия их деятельности. Ими стали: нормативные ограничения (на эту проблему пожаловалось 65% опрошенных); отсутствие квалифицированного персонала (30%); недостаточная надежность цепочки поставок (28%). РБК.

12:02 На Дне российского и немецкого среднего бизнеса подписан меморандум о намерениях между правительством Ульяновской области и Немецко-Российским экономическим союзом. Партнеры договорились укреплять сложившиеся и устанавливать новые торгово-экономические связи, создавать совместные предприятия, финансово-промышленные группы. Также достигнута договорённость об обмене информацией о внешнеэкономическом законодательстве, о развитии регионального экономического сотрудничества, экспорта и импорта.

12:20 В Тюменской области, где проживает всего один процент населения РФ, с участием немецкого капитала построены и успешно действуют на международном рынке свыше десятка промышленных предприятий. И их число, судя по результатам последних встреч представителей власти и бизнеса двух стран, в ближайшей перспективе может увеличиться наполовину, — РГ.

12:22 Встреча представителей органов исполнительной власти Нижегородской области с зам. руководителя экономического отдела посольства Германии в Росии Томасом Мультхаупом. 04.10.2019. government-nnov

12:35 Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса Восточного комитета экономики. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.

12:49 В немецком городе Гамбург 5 декабря 2019 года состоялась презентация Калининградской области. Губернатор Антон Алиханов пригласил германских бизнесменов в Специализированный административный район на острове Октябрьский в Калининграде. Для получения статуса участника САР необходимо инвестировать 50 млн рублей, что уже сделали 12 компаний.

13:04 Восточный комитет германской экономики является учреждением, объединяющим ассоциации немецких предприятий, а также старейшим региональным проектом немецкой экономики. С 1952 года комитет представляет интересы немецких компаний на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

13:05 «Дни российско-немецкого среднего бизнеса» 05.12.2019. gov39.ru

13:09 Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA.

13:15 Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп: «Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран».

13:21 »Внешнеторговый оборот между регионом и Германией значительно вырос, упрочились деловые связи. Так что добро пожаловать в Сибирь!» — подчеркивала президент некоммерческой организации «Ассоциация русско-немецкого сотрудничества» и представитель в РФ Академии экспорта «Баден-Вюртемберг ГмбХ» Татьяна Леонгард, выступая в мае в Бундестаге.

13:29 Наиболее перспективной отраслью российской экономики немецкий бизнес считает сельское хозяйство и пищевую промышленность — об этом заявили 46% респондентов, принявших участие в опросе опроса среди представителей немецкого бизнеса, проведенного в ноябре 2019 г. Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK). Почти столько же указали на IT и телекоммуникации, на третьем месте — топливно-энергетический комплекс. Одновременно немецкие бизнесмены явно растеряли надежды на автомобильную промышленность РФ.

13:32 «Дни российско-немецкого среднего бизнеса» 05.12.2019. gov39.ru

13:45 Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин продолжает работать в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, российский лидер намерен провести международный телефонный разговор. Кроме того, у главы государства запланирован ряд рабочих встреч внутреннего характера. Читайте подробнее: Песков рассказал о рабочем графике Путина 6 декабря

13:58 На встречу с Владимиром Путиным в Сочи приехали представители 19 немецких компаний, среди них Bauer, Bayer, Nord Stream 2 AG, Siemens, Metro, Knorr-Bremse и другие. Российскую сторону, помимо министров (экономического развития, промышленности и торговли, здравоохранения), представляют компании Сбербанк, РФПИ, ВТБ, РЖД, Роснефть.

14:07 Немецкие бизнесмены в Бочаровом ручье: прямо из аэропорта сразу на встречу с Владимиром Путиным. Цитата из канала «Вы слушали маяк»

14:22 Участникам опроса, проведенного в ноябре 2019 г. Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK), было предложено назвать пять регионов РФ с наилучшим инвестиционным климатом. Оказалось, что в нём с большим отрывом лидирует Москва, в первой тройке также Санкт-Петербург и Татарстан. Затем идут Московская и Калужская области, Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская, Липецкая, Воронежская и Ульяновская области. А как же территории, находящиеся за Уралом?

14:46 Немецкий бизнес во главе с зампредседателя правления Восточного комитета германской экономике Катриной Клаас-Мюльхойзер пожелал Путину удачной встречи в Париже: «Через три дня в Париже состоится встреча в «нормандском формате». Мы желаем, чтобы все прошло успешно и был проложен путь к миру в Украине. Впервые открывается большой шанс для улучшение ситуации. Цитата из канала «Вы слушали маяк»

14:55 У России нет планов прекращать транзит газа через территорию Украины. Такое заявление сегодня, 6 декабря, на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса, которая проходит в Сочи, сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», который позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, в очередной раз заверив, что это — коммерческий проект. «Ещё раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — подчеркнул глава государства. Читайте подробнее: Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

14:57 В начале встречи Путина с немецким бизнесменами у одного из участников была проблема с аппаратурой, и он попытался ее наладить. Владимир Путин прервался и поддержал его по-немецки: «Очень интересно, что вы скажете». Цитата из канала «Вы слушали маяк»

15:00 Путин и немецкие бизнесмены в Сочи. Цитата из видео

15:00 Россия стремится к развитию с немецким бизнесом долгосрочных связей и не намерена использовать рычаги экономического давления для решения политических вопросов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с представителями бизнеса ФРГ. «Хочу вас заверить, так будет и в будущем», — подчеркнул он. Читайте подробнее: РФ намерена развивать долгосрочные связи с бизнесом из ФРГ — Путин

15:18 Президент России Владимир Путин считает, что рост ВВП России в будущем году сохранит свою положительную динамику. Он рассказал об этом 6 декабря на встрече с представителями немецких деловых кругов в Сочи. Читайте также: Путин ожидает, что позитивная динамика роста ВВП РФ сохранится в 2020 году

15:31 Инвестиции Германии в российскую экономику превышают 20 млрд долл. США, а российские инвесторы вложили в экономику ФРГ почти 10 млрд долларов. В России работают пять тысяч компаний с участием немецкого капитала, их совокупный оборот составляет 50 млрд долларов, сообщил Владимир Путин на встрече с немецкими бизнесменами.

15:35 Россия стремится к тому, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России комфортно. Об этом в ходе встречи с немецкими бизнесменами заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные и в том числе немецкие бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин рассказал о комфортной среде для немецкого бизнеса в РФ

15:38 Журналист крмлевского пула Дмитрий Смирнов — о том, как президент РФ Владимир Путин перешел на немецкий во время встречи с бизнесменами из Германии. https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1202927104054251520

15:55 В России обеспечена макроэкономическая стабильность, позитивная динамика роста ВВП должна сохраниться в 2019 году. Об этом заявил 6 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи. «Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%», — отметил он, уточнив, что инфляция достигла исторического минимума. Читайте подробнее: Путин: в России обеспечена макроэкономическая стабильность

15:55 Россия никогда не использует экономические рычаги для решения своих политических сложностей. Об этом в ходе встречи с бизнесменами из Германии заявил президент РФ Владимир Путин. «Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов», — сказал Путин. Об этом: Путин заверил немецкий бизнес в неиспользовании рычагов давления

15:57 «Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнёров России после Китайской Народной Республики. Совсем недавно Германия занимала первое место. Надеюсь, мы к этой ситуации ещё вернёмся», — сказал президент России Владимир Путин на встрече с немецкими бизнесменами. По его словам, в России высоко ценят прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе.

15:59 «Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях: по нефти — 33 процента, природному газу — 35 процентов. В прошлом году в Германию поставлен рекордный объём российского газового топлива — 55,5 миллиарда кубических метров», — заявил Владимир Путин немецким бизнесменам.

16:18 Подводный газопровод «Северный поток — 1» обеспечивает поставку в Европу 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» позволит удвоить объёмы поставок российского газа по балтийскому маршруту. «Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители во всей Германии и ряде других стран, будет в целом способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента», — заявил президент России Владимир Путин.

16:24 Встреча в Сочи с представителями деловых кругов Германии. kremli.ru

16:30 Владимир Путин с Клаусом Мангольдом. Фото: kremlin.ru

16:33 В 2018 году объём взаимной торговли РФ и Германии достиг 60 млрд долларов США, увеличившись на 20%. «Компании из ФРГ экспортируют на российский рынок современное оборудование и технику, принимают участие в программах развития и модернизации российской промышленности и инфраструктуры. С привлечением немецких технологий и инвестиций в России производятся легковые и грузовые автомобили, железнодорожная, сельскохозяйственная техника, электрооборудование, стройматериалы. Активно расширяют деятельность на российском потребительском рынке германские торговые сети», — отметил Владимир Путин на встрече с бизнесменами из ФРГ.

16:35 На встрече с представителями деловых кругов Германии. kremlin.ru

16:57 «В российских регионах созданы особые экономические зоны и территории опережающего развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих значительно снизить капитальные затраты, — заявил Владимир Путин на встрече с немецкими бизнесменами в Сочи. — Зарубежным компаниям предлагаются к использованию специальные инвестиционные контракты, предусматривающие доступ к большему количеству мер поддержки со стороны государства при условии локализации производственных мощностей на территории России». «Но вы, уважаемые коллеги, всё это хорошо знаете. Мы с вами на этот счёт неоднократно дискутировали. Вот Катрин [Клаас‑Мюльхойзер] кивает головой — с ней тоже говорили на этот счёт неоднократно», — добавил президент России.

16:58 Владимир Путин на встрече с бизнесменами из ФРГ. kremlin.ru

16:59 Катрина Клаас-Мюльхойзер. kremlin.ru

17:31 Замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель набсовета компании Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече Владимира Путина с немецкими бизнесменами заявила о больших надеждах в связи с предстоящей 9 декабря встречей в «нормандском формате». «Мы желаем вам, уважаемый господин президент, чтобы всё прошло успешно и наконец‑то проложен путь к миру на Украине», — сказала бизнес-вумен.

17:34 «Надежда, которую бизнес связывает со встречей в Париже, очень большая. После пяти непростых лет, полных конфликтов и экономических проблем, мы получили хорошие новости и возможность политического единения. Мы хотели бы со стороны бизнеса тоже внести вклад в достижение подвижек в реализации Минских соглашений. Поэтому мы запустили инициативу по европейскому акту стабильности и росту для Украины, для того чтобы создать новые перспективы развития людям в кризисном конфликтном регионе», — сообщила КатринаКлаас-Мюльхойзер

17:43 Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить маршрут транзита российского газа через Украину, но сделать это будет довольно сложно. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями германского бизнеса. Читайте также: Транзит российского газа через Украину возможен — Путин

17:48 Встреча с представителями деловых кругов Германии. kremlin.ru

18:41 Сотрудничество Новгородской области и Германии носит долгосрочный и стабильный характер, отмечают в пресс-центре правительства области. В регионе зарегистрированы и работают 27 организаций с участием немецкого капитала. Но, по мнению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, есть все возможности для роста количества совместных российско-германских предприятий.

18:45 «Мы убеждены, что важно сохранить транзитную сеть на территории Украины, для того чтобы поставлять надёжно и долгосрочно российский газ в Европу. Также мы уверены, что проект «Северный поток — 2» должен стать большим успехом. Нам нужно и то, и другое. Нам нужны два маршрута, потому что спрос на газ растёт, и газ через трубу — это лучший способ для его доставки», — заявила председатель набсовета компании Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече Владимира Путина с немецкими бизнесменами