Москва, 6 декабря, 2019, 10:03 — ИА Регнум. BMW 3 серии, на капот которого нанесен портрет российского президента Владимира Путина, выставили на продажу через интернет-сервис для размещения объявлений «Авито».

«Авито» BMW 3 серии

Продавец из Москвы приобрел автомобиль немецкой марки в 2014 году. Он просит за подержанный автомобиль 1,2 млн рублей, хотя изначально хотел продать его за 1,5 млн рублей, но затем изменил стоимость.

В объявлении говорится, что продавец является единственным собственников данного BMW и обслуживалось авто у официального дилера. Пробег данной машины составляет 45 тыс. км.

На капоте BMW 3 Серии изображен Путин на фоне Кремля, Храма Христа Спасителя и российского флага.

Напомним, с начала 2019 года самыми продаваемыми машинами с пробегом в России с стали модели брендов Audi, BMW и Honda

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