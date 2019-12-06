Оренбург, 6 декабря, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области опрокинулся грузовик, который перевозил восемь автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария с автовозом

ЧП произошло на трассе Москва-Челябинск. Автовоз с полуприцепом опрокинулся в кювет. Водитель не пострадал, а автомобили получили повреждения.

Причиной ДТП называют то, что мужчина не выбрал безопасный скоростной режим, а также не учел погодные условия.