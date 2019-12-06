Берлин, 6 декабря, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Германии начались продажи Volkswagen Golf восьмого поколения. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Tarantas.news Golf восьмого поколения

В силовую линейку автомобиля войдут бензодвигатели на 130 и 150 л. с. и два дизельных двигателя на 115 и 150 л. с. Агрегатируются силовые агрегаты TSI с шестиступенчатой механической коробкой передач, а двигатели TDI мощностью 150 «лошадей» — с семиступенчатым DSG.

В начальной комплектации Life стоимость нового Golf будет составлять 27 510 евро (около 1,947 млн рублей). Уже со следующего года появится базовая комплектация, которая будет стоить от 20 000 евро (около 1,4 млн рублей), а также будут версии Style и R-Line.

Напомним, представлен Volkswagen Golf восьмого поколения был в октябре этого года.

Ранее портал «Движок» со ссылку на информацию, полученную в российском пресс-центре Volkswagen сообщил, что новое поколение Golf может появится также и в России. Однако, когда это произойдет, не сообщается.

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