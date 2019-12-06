Если верить данным Росстата, цены на бензин в России не растут третью неделю подряд. И министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что ничего страшного не происходит — цена на топливо значительно ниже темпов инфляции (2,7% с начала года против 3,7−4% в октябре 2019 года). В отличие от него, независимые участники топливного рынка уже выразили опасения: уровень мелкооптовых цен на зимнее дизельное топливо превышает розничные цены. Существуют ли уже регионы, где этот вид топлива продают дороже, чем 50 руб. за литр? Об этом — трансляция ИА REGNUM. Читайте также: Топливный кризис не за горами: цены вновь летят вверх Читайте также: Цены на бензин в России не растут третью неделю подряд

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

08:12 Российский топливный Союз (РТС) вновь видит предпосылки для существенного увеличения мелкооптовых цен на моторное топливо в России. Свое беспокойство он изложил в письме, отправленном в антимонопольные органы и лично заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку (его текст имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM). Читайте также: Топливный кризис не за горами: цены вновь летят вверх

08:21 В Казани на 2 декабря 2019 года средняя стоимость дизельного топлива составляет 46,13 рубля за литр. За литр дизельного топлива в декабре 2018 года просили 44,83 рубля. Рост цен составил почти 3%. Относительно данных на 25 ноября топливо подорожало — с 45,84 рубля за литр, то есть на 0,6%. Об этом: Казанским автомобилистам дизтопливо стало обходиться дороже

08:53 Цены на зимнее дизельное топливо в Сибири вплотную подошли к отметке 50 руб. за литр. Но некоторые независимые АЗС стали демпинговать. Стоит только догадываться, откуда берут это топливо, если на бирже мелким оптом его продают по цене 50 руб. за литр.

09:15 Стоимость зимнего дизельного топлива на сетевых АЗС в Санкт-Петербурге варьируется в диапазоне 47−50 рублей за 1 литр. По данным онлайн-сервисов, на петербургских заправках «Роснефти» литр «солярки» сегодня стоит 47,19 руб., на АЗС «Газпромнефти» — 47,75 руб., на станциях сети Circle K (Statoil) — 47,95 руб., на заправках «Киришиавтосервис» («Сургутнефтегаз») — 48,70 руб., на заправках BP — 48,79, на «Лукойле» — 48,87 руб., на АЗС Shell — 49,39 руб., столько же — на АЗС сети Neste, принадлежащей теперь «Татнефти».

09:23 Демпфирующий механизм позволил стабилизировать российский топливный рынок. Ожидается, что в 2020 году ситуация с ценами на топливо останется стабильной, говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале «Энергетическая политика». «Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — отмечает Новак. Читайте подробнее: Глава Минэнерго рассказал о ценах на топливо в 2020 году

09:43 Вице-президент российского топливного Союза Юрий Матвейко подтверждает слова министра энергетики Александра Новака, заявившего о том что цены на топливо в России растут незначительными темпами. Вместе с тем, по его словам, особое беспокойство вызывает формирование цены на зимнее дизельное топливо. В течение нескольких недель мелкооптовые цены на него растут значительными темпами.

09:51 Независимым участникам российского топливного рынка (60% рынка) приходится работать себе в убыток или поднимать розничную цену на этот вид топлива. Впрочем, к примеру, в Сибири есть и те, кто в сложившейся ситуации уже торгует на АЗС неизвестно каким товаром по цене 43,5 рубля за литр.

10:20 В Сибири цена на зимнее топливо растёт. Независимые АЗС, которые покупают его на бирже у нефтяных компаний, вынуждены продавать его в розницу по цене 49,90 руб./литр. То есть, за что купил, за то продал. Читайте также: «Нас не слышат»: о цене на топливо в России

10:42 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

10:46 Минимальные цены на бензин и топливо в Якутии: Аи-92 — 48,1 руб., Аи-95 — 49,9 руб., Аи-98 — 57,5 руб., дизельное топливо — 48 руб. Максимальные цены зафиксированы в арктических районах республики: Аи-92 — 69,5 руб., Аи-95 — 70,9 руб., Аи-98 — 57,5, ДТ — 70 рублей. Читайте подробнее: В арктических районах Якутии дизельное топливо продают по 70 рублей за литр

10:59 Росстат: за период с 26 ноября по 2 декабря в стране зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 13 центрах субъектов, наибольшее — в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) — на 0,6%.

11:10 За период с 26 ноября по 2 декабря в России увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в шести региональных столицах. Наибольшее — в Благовещенске и Великом Новгороде — на 0,2% (Росстат).

11:16 Министр энергетики РФ Александр Новак. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:23 В Москве и Санкт-Петербурге с 26 ноября по 2 декабря цены на бензин автомобильный не изменились (Росстат).

11:51 На АЗС в Москвеза период с 26 ноября по 2 декабря зимнее дизельное топливо продавали в среднем по цене46,94 руб./ литр. Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 49,60 до 54,83 рубля за литр.

12:08 На АЗС в Санкт-Петербурге за период с 26 ноября по 2 декабря зимнее дизельное топливо продавали в среднем по цене 48,39 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоил от 41,80 до 43,30 рубля, марки АИ-95 — от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

12:31 Судя по данным Росстата, с 26 ноября по 2 декабря наибольшая цена литра зимнего дизельного топлива зарегистрирована в Якутске — (59,78 руб).

12:46 Больше 50 руб. за литр цена дизельного топлива составляет в Анадыре (58,00 руб). А также — Магадане (57,12 руб), в Нарьян-Маре (53,35 рублей), Мурманске (51,69 рублей), Ханты-Мансийске (53,28 рублей), Кызыле (54,54 рублей) — данные Росстата с за 26 ноября — 2 декабря 2019 года.

12:50 Прогноз министра энергетики в целом справедлив, но правительству нужно урегулировать ситуацию с ценами на зимнее дизельное топливо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя высказывания Александра Новака. Подробности в материале: Нужно решить проблему зимнего дизтоплива: эксперт о ценах на бензин

13:14 Цены на дизельное топливо в России в 2020 году продолжат расти. О таких прогнозах Федеральной антимонопольной службы 5 декабря сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Читайте также: ФАС дала прогноз по ценам на дизтопливо в 2020 году

13:21 Дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ подорожали на нижегородских заправках за последний месяц. Дизельное топливо стало дороже на 0,42%. Месяц назад средняя цена за литр составляла 46,78 рубля, сейчас — 46,98 рублей.

13:28 Почему же дизтопливо дороже бензина? Цена всех нефтяных продуктов определяется, исходя из итогов торгов на биржах. Котировки на продажу дизельного топлива зачастую выше, чем бензина. Поэтому компании, которые продают горюче-смазочные материалы, «вынуждены» придерживаться общемировых цен на нефтепродукты. Если рассуждать здраво, то они просто не упускают своей выгоды, реализуя относительно недорогое дизтопливо (себестоимость может достигать 20 центов за 1 литр) по максимально возможным ценам.

13:42 Стоимость дизтоплива в России обуславливается и тем, что практически все крупные производители ГСМ реализуют свои нефтепродукты за границу. Речь идет о больших развивающихся странах мира, таких как Китай. Иными словами, создается так называемый дефицит, владельцы автозаправочных станций вынуждены искать поставщиков ГСМ из других регионов страны. Добавляются расходы на транспортировку дизельного топлива и не всегда приемлемая себестоимость горючего (плюс наценка АЗС). За все перечисленные манипуляции платит не кто иной, как автовладелец, эксплуатирующий автомобиль с дизельным ДВС.

13:42 За последний год спрос на автомобили, работающие на дизельном топливе, вырос в Петербурге на 7%. Об этом сообщалось в исследовании компании «Авито». Средняя цена дизельного автомобиля, продающегося в Петербурге, увеличилась за год на 17%, составив 1,181 млн рублей. Самые популярные в городе дизельные машины — коммерческие Ford Transit и Volkswagen Transporter, а также премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

13:48 Объявлен очередной рост цен на бензин, но небольшой, потому что не удалось придумать причину, шутят в соцсетях.

13:57 «В России, учитывая схему работы правительственного демпфера в целом, пока картина со стоимостью бензина выглядит стабильной и здоровой. Как долго продлится эта идиллия, неизвестно, но, с другой стороны, пока механизм рабочий, пусть лучше функционирует», — заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Читайте также: Власти работают в унисон с нефтяниками: о ценах на бензин

14:04 Антимонопольщиков просят принять меры в отношении сбытовых подразделений нефтяных компаний. Для устранения возникшего диспаритета в стоимости зимнего топлива предлагают на некоторое время ввести индикативные мелкооптовые цены, которые основаны на сложившихся потребительских. «Оптовые цены на зимнее дизтопливо должны понизить в среднем на 5 рублей. Тогда мы будем четко понимать, какая цена на АЗС нефтяных компаний и частных. Цифры должны быть сопоставимы», — пояснил вице-президент Российского топливного Союза Юрий Матвейко.

14:11 На АЗС в Новгородской области дизельное топливо сегодня, 6 декабря, продаётся по ценам от 45 до 47,4 рубля за литр. Дороже только автомобильный бензин марки АИ-98 (52−53 рубля за литр).

14:12 Великий Новгород. Дизтопливо на АЗС — дороже всего ИА REGNUM

14:13 Напомним, топливный кризис в России был спровоцирован непомерными аппетитами нефтяных компаний, которым в условиях повысившихся мировых цен на нефть и низкого курса рубля стало выгодно продавать свои продукты за рубеж. Дошло до того, что к середине лета 2018 г. цена литра бензина в отдельных регионах России превысила 50 руб.

14:35 В ближайшие год-два ни нефтепереработчикам, ни гражданам резкого повышения цен на топливо не грозит. Ожидать бензиновых «бурь» в экономике России пока не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Читайте также: Бензиновых «бурь» ждать не стоит — эксперт

14:40 По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, сам по себе факт наличия маржинальности на рынке нефтепродуктов лишь в условиях получения субсидий должен настораживать: «В условиях рыночного, а не как сейчас регулятивного порядка, никакого демпфера попросту бы не требовалось. Эффективность определялась бы возможностями выполнять условия, которые поставлены рынком, а не соблюдением требований регулятора. Сейчас, действительно, перерабатывать продукцию условно выгодно, потому что от этого зависит наличие достаточной для воспроизводства производственного процесса маржинальности. Но при этом мы забываем о причинах низкой маржи нефтепереработки — высокие акцизы, бремя уплаты которых лежит на НПЗ».

14:55 Низкий экономический рост России стал прямым результатом той политики, которую проводит правительство России, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский: «Лучший способ подтолкнуть экономический рост РФ — это отправить в отставку самого Медведева вместе со всем правительством и «Единой Россией», — сказал Жуковский.— Ни в одной стране мира нет такой экономической стратегии, когда экономический рост подталкивают через повышение пенсионного возраста, ставки НДС, через введение «Платона», через введение налога на самозанятых, через повышение акцизов, цен на бензин, тарифов естественных монополий, введения торгового сбора, туристического сбора». Читайте также: Экономический рост РФ может подтолкнуть отставка Медведева — Жуковский

15:57 Владислав Жуковский. vk.com. vladislav_zhukovsky

16:43 Самое дорогое дизельное топливо в ПФО продаётся в Перми по 48,52 рубля за литр, в Кирове литр дизеля можно купить за 48,19 рубля. Минимальная стоимость литра дизельного топлива зафиксирована в Саратове — 45,96 рубля. Читайте также: Самое дешёвое дизельное топливо в Поволжье: каким регионам повезло?

17:33 Неделей ранее литр дизельного топлива в среднем в столице Мордовии стоил 46,13 рубля за литр. Ко 2 декабря цена топлива выросла до 47,16 рубля за литр или на 2,2%, дизельное топливо подорожало за неделю на 2, 03 рубля. Читайте также: На 2,2% подорожало дизельное топливо в Саранске за неделю

17:52 Минимальная цена дизельного топлива на автозаправках в Йошкар-Оле составила 47 рублей за литр, максимальная стоимость литра дизеля доходит до 48,99 рубля. За неделю цены на дизельное топливо выросли на 0,7%. Читайте также: Почти на рубль выросла цена дизельного топлива за неделю в Марий Эл