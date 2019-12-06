Южно-Сахалинск, 6 декабря, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Экологическая организация «Эковахта Сахалина» в суде требует запретить для строителей горнолыжного комплекса «Горный воздух», который возводится в рамках одноименной ТОР, вырубки леса на горе Острая. Этот лес — место произрастания множества видов ягод, а также редких краснокнижных растений, место обитания краснокнижных зверей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Д.Дёмкин Гора Острая, Сахалин

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Гора Острая входит в Майорский горный массив, включающий горы Майорская, Стахановская и Медика. Это излюбленные туристические места сахалинцев, там люди десятилетиями собирают бруснику, голубику, рябину. Это места произрастания реликтовых краснокнижных растений, места обитания исчезающей сахалинской кабарги, для сохранения которой Минприроды РФ даже разработало специальную стратегию.

«Щупальца горнолыжных трасс «Горного воздуха» планируется раскинуть от горы Красной на юго-восток, через горы Медика, Стахановская, Майорская и Острая, потом в сторону долины реки Коммисаровка до любимой всеми сахалинцами Весточки, далее вплоть до горы Лягушка. Эта «стройка века» уничтожит огромные участки леса с охраняемыми растениями и животными, нарушит туристические тропы и испортит все те прекрасные виды, которыми так привыкли любоваться сахалинцы, посещая эти места», — рассказал руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Экологи Сахалина исследовали места, запланированные под стройку, и обнаружили там более 55 000 краснокнижных растений. Сахалинские учёные, экологи утверждают: как бы ни были проложены горнолыжные трассы, они неизбежно уничтожат уникальную природу Сахалина.

Дмитрий Лисицын «Мы горячо поддерживаем развитие горнолыжного спорта, «Горного воздуха». Но горнолыжный комплекс существует для горнолыжников, а не для чиновников, осваивающих бюджетные миллиарды. Посмотрите на горы Большевик и Красную — больше половины уже проложенных горнолыжных трасс годами простаивают, не работают, они не актуальны. Так давайте сначала приведём в порядок то, что уже есть! А уж потом будем решать, надо ли нам строить что-то ещё и если надо, то где».

Сахалинцы уже запустили в интернете петицию с требованием немедленно остановить варварское уничтожение уникальной природы острова.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Горный воздух», который по замыслу властей, должен стать «туристической Меккой» Сахалина, из года в год трясёт от скандалов. Комплекс не даёт ожидаемого эффекта, зато"пожирает» природные богатства Сахалина. Эксперты не раз указывали строителям на то, что в ближайших странах АТР имеется множество горнолыжных курортов, а инфраструктура этих стран в разы лучше, потому и туристы выбирают их, а не необустроенный Сахалин. Общественность и экологи Сахалина неоднократно призывали строителей остановиться — и того, что уже построено, хватит на годы вперёд. Но из года в год в «Горный воздух» закачивают всё новые и новые миллиарды бюджетных рублей.