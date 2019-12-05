Мордовия, 5 декабря, 2019, 20:55 — ИА Регнум. На центральной площади старейшего города Мордовии — Темникова — 5 декабря открыли памятник непобедимому адмиралу, святому праведному воину Фёдору Ушакову. В торжественной церемонии принял участие глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Чин освящения памятника небесному покровителю Мордовии совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Пресс-служба правительства Мордовии Памятник адмиралу Фёдору Ушакову в Темникове

С инициативой установки памятника выступило в преддверии 200-летия адмирала региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО), обратившись к председателю министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Памятник был создан на собственные средства РВИО, республика же занималась благоустройством центральной площади в Темникове. Также на установку памятника были направлены средства федерального гранта, который выиграла администрация Темниковского района.

«Федор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости Российского флота, образцом праведности. Он — подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение», — заявил глава Мордовии.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается проект, в соответствии с которым Темников и места, связанные с Фёдором Ушаковым, могут включить в туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», одобренный президентом России. Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района.

В завершение торжественной церемонии к подножию памятника Федору Ушакову были возложены цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, город Темников, расположенный на реке Мокша, основан в 1536 году, долгое время входил в состав Тамбовской губернии. Центр Темниковского района республики находится на расстоянии около 160 км от Саранска. В Темникове расположен музей имени адмирала Фёдора Ушакова, неподалеку от города — Санаксарский монастырь и заповедник имени Смидовича.

Накануне перспектива включения в паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров» направления «Саранск — Темников — Санаксарь» обсвждалась в ходе встречи Владимира Волкова и главы Минэкономразвития России Максима Орешкина.