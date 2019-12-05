Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга признала нецелесообразным переименование действующей станции метро «Новокрестовская» на третьей (зеленой) линии метрополитена в станцию «3енит». Об этом сообщил 5 декабря депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Новокрестовская»

Напомним, Смольный рассматривает возможность переименования станции «Новокрестовская» у стадиона на Крестовском острове в станцию «Зенит». Городская администрация ранее запустила опрос горожан по этой теме на своем официальном сайте.

Опрос проводился с 1 по 21 ноября. Поддержали предложение о переименовании 47,75% респондентов, против выступили 50,90%, затруднились дать ответ — 1,35%.

В связи с этим Топонимическая комиссия высказалась против переименования станции.

Ранее член Топонимической комиссии, краевед Алексей Ерофеев пояснил ИА REGNUM, что название станции метро «Новокрестовская» еще в период строительства «родилось в недрах «Метростроя», но оно все же географически привязано к местности — рядом когда-то располагалась деревня Новокрестовская. Станция построена для доставки болельщиков к стадиону на Крестовском острове и спорткомплексу «Сибур-арена».