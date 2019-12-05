Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Ирину Ган заместителем руководителя администрации губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

С 8 ноября 2018 года в Смольном Ирина Ган занимала пост советника губернатора по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, а с февраля 2019 года работала начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», в должности замглавы администрации губернатора Ган будет отвечать за исполнение поручений губернатора, а также координировать работу аппаратов вице-губернаторов Северной столицы.

Напомним, после ожидаемого ухода с должности руководителя аппарата губернатора Любови Совершаевой эту структуру Смольного возглавит новый вице-губернатор Валерий Пикалёв.

Читайте также: Бывший сотрудник ФСО утвержден вице-губернатором Петербурга

Ирина Ган родилась в 1968 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2010 года. Работала в агентстве «Интерфакс». До переезда в Петербург Ирина Ган работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media», а в предшествующий период — помощником министра образования и науки РФ по связям с общественностью, руководителем пресс-службы партии «Гражданская платформа».