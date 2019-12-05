Ярославль, 5 декабря, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова недовольна инициативой группы депутатов об увеличении в три раза срока перехода на специальный счет при накоплении на капитальный ремонт. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Капремонт в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов предлагает увеличить срок перехода из «общего котла» на специальный счет с трех месяцев до года в Ярославской области. Это объясняется тем, что региональный фонд капремонта вынужден корректировать программу работ в случае ухода домов. Елена Кузнецова считает, что инициатива исходит не от депутатов, а от фонда.

«Придумывают лазейки, чтобы не давать людям возможности самим распоряжаться своими деньгами на капитальный ремонт. Сколько раз в думе мы рассматривали отчеты фонда капремонта о работе, они ни разу не смогли выполнить программу ремонта, не могли освоить деньги. Все время огромные деньги у них лежат на счетах. Зачем им еще деньги? Чтобы прокручивать их? Почему нельзя дать людям возможность самим делать ремонт, я не понимаю. Это похоже на крепостное право — нужно будет год ждать, чтобы уйти из фонда. А если людям экстренно нужно сделать работы? Если текут трубы и крыша?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Депутат рассказала, что люди часто обращаются с жалобами на работу фонда капремонта, но ни разу не было жалоб на работу по специальным счетам. Пока что законопроект не рассматривался в областной думе.