В Ярославле хотят ввести крепостное право на деньги капремонта — депутат
Ярославль, 5 декабря, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова недовольна инициативой группы депутатов об увеличении в три раза срока перехода на специальный счет при накоплении на капитальный ремонт. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов предлагает увеличить срок перехода из «общего котла» на специальный счет с трех месяцев до года в Ярославской области. Это объясняется тем, что региональный фонд капремонта вынужден корректировать программу работ в случае ухода домов. Елена Кузнецова считает, что инициатива исходит не от депутатов, а от фонда.
Депутат рассказала, что люди часто обращаются с жалобами на работу фонда капремонта, но ни разу не было жалоб на работу по специальным счетам. Пока что законопроект не рассматривался в областной думе.