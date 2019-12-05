Ярославский музей покажет в Уэльсе дыры, заплаты и любовь
Ярославль, 5 декабря, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Учемский музей из Ярославской области стал номинантом конкурса «Европейский музей года 2020». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор музея Елена Наумова.
Объявление победителей и официальная церемония награждения состоится во время ежегодной конференции Европейского музейного форума в апреле 2020 года в столице Уэльса (Великобритания) городе Кадриффе. Все номинанты будут представлять свои экспозиции посредством одного экспоната.
Экспозиция «Своя лодка. Стурухи о любви» создана на средства гранта Российского фонда культуры. Она представляет собой аудиорассказы пожилых жительниц Ярославской области о любви, реальные истории и размышления на эту тему. Рассказы дополнены экспонатами из сельского быта. В «Музее дыр и заплат» через одежду рассказывается об особенностях быта российской глубинки.