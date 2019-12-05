Колпино, Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Жители входящего в состав Санкт-Петербурга города Колпино пожаловались на нехватку автобусов на рейсе от города до единственной ближайшей станции метро «Шушары», открытой в октябре 2019 года. Из-за этого каждый день колпинцам приходится прорываться в автобус, чтобы добраться до подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро Шушары в день открытия

Об этом жители написали в популярной группе одной из социальных сетей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что новая станция «фиолетовой» ветки петербургской подземки, получившая название «Шушары», не пользуется популярностью у жителей одноименного насланного пункта. Станция находится далеко от Шушар, и поэтому местным жителем проще добираться до станций «синей» ветки «Купчино» и «Звездная». А станция «Шушары» чаще используется жителями Колпино, доезжающими до неё на автобусе № 330м. Однако, по словам местных жителей, машин на рейсе очень мало, из-за чего автобусы забиты пассажирами.

«Откуда и куда должны деться пассажиры метро, если автобусов так мало? От метро в Колпино ходит один маршрут автобуса и одна маршрутка, и они не выдерживают график. В сами Шушары ходит один автобус с интервалом раз в час! Обещание — увеличить количество автобусов с 5 ноября, не выполнено. Всё пущено на самотек», — пишут жители в соцсети.

Также пассажиры обращают внимание на увеличившееся количество автомобилей возле станции, которые паркуют колпинцы. Перехватывающей парковки возле станции нет, из-за чего всё свободное место возле неё забито машинами.

«Запарковано уже несколько сотен автомест, куда приткнуться на проезде, с каждым днем всё меньше», — говорится в сообщении.

Представитель ГУП «Пассажиравтотранс» пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что проблема с автобусами кроется гораздо глубже, чем только в недостатке маршрутов на данном направлении. Дело в том, что объём транспортного обслуживания и количество автобусов для маршрута № 330 определено в госконтракте заказчиком — ГКУ «Организатор перевозок». В настоящее время в будние дни по маршруту курсируют десять автобусов.

«Пассажиравтотранс» располагает возможностью увеличить количество автобусов на линии, однако соответствующее решение принимает заказчик, а не перевозчик», — пояснили в пресс-службе, отметив, что маршрут № 330 открыт для организации автобусного сообщения между новой станцией «Шушары» и городом Колпино, в микрорайон Шушары он не следует.

В свою очередь, в ГУП «Организатор перевозок» пояснили ИА REGNUM, что задержка подачи автобусов, при установленном расписанием интервале в 13 минут, происходит не из-за нехватки маршрутов на рейсе, а из-за автомобильных заторов и пробок на Колпинском шоссе.

«Поэтому вместо заявленных 13 минут людям приходится ожидать очередной автобус по 20−25 и больше времени», — пояснили в пресс-службе ГУП.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что сейчас на рейсы выходят автобусы вместимостью 95 человек. Дополнительный транспорт по маршруту также пустить не могут, поскольку финансированием это не предусмотрено.

«9 декабря нами запланировано продление маршрута автобуса № 330 до остановки «Колпино, Вокзал», и будет добавлен ещё один автобус», — отметили в пресс-службе.

Что касается перехватывающей парковки у метро «Шушары», то в настоящий момент для ее создания Городскому центру управления парковками предоставлены земельные участки 1−5 (см. схему ниже).

«В 2018 году по заказу ГЦУП выполнены проектно-изыскательские работы по созданию перехватывающей автостоянки на указанных участках вместимостью 318 машино-мест. Выполнение работ по их созданию запланировано на 2020 год», — отметили в пресс-службе центра.