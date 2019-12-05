Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Очередное наводнение в связи с усилением ветра Петербургу не грозит, поэтому причин для закрытия створов дамбы в Финском заливе нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Напомним, согласно прогнозу погоды в Петербурге в четверг и в пятницу, 5−6 декабря, ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Также к неблагоприятным условиям погоды добавится дождь, который в Северную столицу придёт во второй половине дня 5 декабря и местами продолжится и в пятницу.

«У нас наводнение начинается при подъеме воды до 161 см, сейчас максимальное показание на 101 см, причин перекрывать створы нет», — пояснила собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз затворы на дамбе были закрыты в ночь на 1 октября 2019 года в связи с сильным ветром западных направлений, вызывающим нагонную волну и создающим угрозу наводнения в Петербурге. В тот же день затворы были открыты.

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Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным наводнением, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.