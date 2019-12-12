Дамаск, 12 декабря, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад позволил себе пренебрежительно оценить российскую помощь в войне с экстремистами. О том, из какой тяжелой ситуации вытащили Сирию, а может, и самого Асада российские военные, напоминает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Kremlin.ru

«Поддержка наших друзей ограничила ущерб и помогла нам вернуть территории», — вот так скромно охарактеризовал действия российских войск сирийский президент в интервью французскому изданию. Формально он, возможно, и не покривил, но стоит напомнить, что 30 сентября 2015 года, когда началась контртеррористическая операция РФ в Сирии, под контролем Дамаска находилось не более 10% страны, а самому Асаду уже сулили участь Каддафи.

Никто на тот момент не верил в возможность перелома ситуации, и до полного падения законному правительству Сирии эксперты отводили 2−3 недели. Из этого положения Сирию буквально спасли российской военной помощью. Полгода понадобилось для того, чтобы остановить наступление экстремистов на основных направлениях. Теперь же осмелевший Асад контролирует почти 75% территории, а военные успехи, обеспеченные во многом помощью России (и не только её), дались нелегко.

За 4 года участие в операции в Сирии приняли более 64 тысяч российских военнослужащих, авиация ВКС РФ совершила более 45 тысяч боевых вылетов, а свыше ста наших военных отдали на этой земле свои жизни. Поэтому снисходительная оценка от Асада в адрес российской помощи выглядит совершенно неуместной.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «И о союзниках: Асад невысоко ценит помощь России».