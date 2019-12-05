Ярославль, 5 декабря, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Бывший директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев вновь предстанет перед судом. Ярославский областной суд отменил определение Красноперекопского суда о прекращение уголовного дела в отношении Худиева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

Напомним, Худиев обвинялся в посредничестве в передаче взятки. Суд простил его в связи с «деятельным раскаянием». Прокуратура обжаловала решение суда, а также приговоры двум предпринимателям, которые и давали взятки бывшему заместителю главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Игорю Соколовскому. На этом также настаивала прокуратура.

Судья Андрей Курапин, который выносил решения по этому делу, уже вышел в отставку. Он прославился тем, что вынес частное определение в адрес генпрокурора о том, что прокуратура препятствует рассмотрению дел в упрощенном порядке, и тем самым создает излишнюю нагрузку на суды. Это определение также было отменено областным судом.

Теперь резонансное уголовное дело в взятках будет рассмотрено вновь. Отметим, что решение освободить Худиева от уголовной ответственности вызвало изумление многих в Ярославле. Так ранее суды по аналогичным делам отправляли подсудимых в колонию.

Решением областного суда дела Худиева и двух бизнесменов возвращены в прокуратуру. Далее они могут быть вновь направлены в суд или же сначала отправлены на доследование.