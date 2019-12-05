Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому действующий ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев продолжит свою работу в учебном заведении в качестве ректора еще пять лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Spbu.ru Николай Кропачев

«В соответствии с частью 5 статьи 2 ФЗ «О Московском государственном университете им. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» постановляю: назначить Кропачева Николая Михайловича ректором <…> университета сроком на пять лет», — говорится в указе президента, подписанном 4 декабря.

Напомним, 60-летний Николай Кропачев занимает должность ректора с 2008 года. С тех пор дважды назначался на эту должность.

Одна из резонансных его инициатив — предполагаемый переезд университета из исторической части Петербурга в будущий единый кампус на окраине города. Она вызвала резкую критику в научном и образовательном сообществе, тысячи людей, связанных с университетом в прошлом или настоящем, подписали обращение против такого переезда.

Читайте также: СПбГУ скорее мертв, чем жив и без переезда

Читайте также: Депутат Петербурга предложил напомнить Путину о судьбе СПбГУ

Напомним, единый кампус для вуза хотят построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га, на бывших совхозных полях. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся.

В настоящее время СПбГУ располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тыс. кв. метров, из которых 275 тыс. кв. м составляют объекты культурного наследия.