Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Хотя автомобиль, который был взят на тест-драйв и попал в крупную аварию на Выборгском шоссе в Петербурге, полностью застрахован автосалоном, в случае, если вина водителя будет доказана, ему могут быть предъявлены иски от пострадавших и от страховой компании автоцентра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал автоэкперт Александр Холодов.

Https://vk.com/spb_today Последствия массового ДТП в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, утром 5 декабря у дома 6 по Выборгскому шоссе произошла массовая авария с участием 13 транспортных средств. Автомобиль Audi А7, под управлением молодой женщины, на большой скорости задел остановивший перед пешеходным переходом Mercedes, после чего ещё несколько машин, снес светофор, который также упал на другие авто, пробил металлическое заграждение на разделительной линии и практически вылетел на встречную полосу движения.

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По данным ГИБДД Петербурга и Ленобласти, в результате ДТП пострадало два человека, — сама 25-летняя автоледи и ее 42-летний пассажир, они получили травмы средней степени тяжести.

По словам Александра Холодова, все автомобили, которые предоставляются салонами на тест-драйв, застрахованы по КАСКО. Ущерб автоцентру будет возмещать страховая компания, однако после этого есть большая вероятность, что страховщики обратятся к автоледи с иском.

«Если там действительно было серьезное превышение скорости, и будет установлено, что пострадавшему нанесен тяжелый вред здоровью, то это уже уголовное дело и совершенно другое развитие событий», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, иски, скорее всего, будут поданы и пострадавшими, особенно теми автовладельцами, чьи авто застрахованы по ОСАГО и на них не хватило максимальной суммы по данной страховке — 400 тысяч рублей.

«Юридических проблем ей будет хватать», — подытожил Холодов.