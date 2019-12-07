Опрос: когда началась Вторая мировая — вопрос закрытый
Москва, 7 декабря, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Официальная дата начала Второй мировой войны — 1 сентября — не является предметом для обсуждения, считает большинство участников опроса ИА REGNUM.
Опрос, проведенный на нашем сайте, собрал мнение почти 58 тысяч человек, из которых 63% уверены, что дата начала Второй мировой не подлежит сомнению. Твердую убежденность, что дата неверна, и отчет Второй мировой нужно вести с 7 июля — когда Япония напала Китай — высказала только десятая часть опрошенных, и столько же склоняются к 7 июля, хотя и без уверенности.
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Судя по опросу, традиция, которая берет начало еще с послевоенных времен, прочно утвердилась в умах наших соотечественников, да и во всем мире.