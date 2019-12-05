Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга проведет новогодний прием для глав субъектов Федерации с блюдами «петербургской кухни». Это следует из документов госзакупки.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Стоимость контракта только на ресторанное обслуживание составляет 364 тыс. рублей, но в него не входит развлекательная составляющая. При этом заказчик обязан обеспечить хорошую акустическую систему и «вокальный микрофон».

Торжественный прием должен состояться не позднее 31 декабря, на него пригласят 152 человека. Прием должен длиться не менее трех часов. В техзадании особо оговаривается, что гости не должны идти от стоянки автомобилей до дверей больше 20 метров.

Посуда должна быть фарфоровой, бокалы — хрустальными или стеклянными, стол сервирован по правилам этикета «и оформлен цветочной композицией из живых цветов».

Из алкоголя на приеме будут подавать вино, шампанское, коньяк не моложе трех лет, водку классов «Экстра», «Люкс» или «Альфа». Гостям предложат сырные тарелки, мясо-овощные канапе, пять наименований мясо-овощных рулетов, шесть салатов, три наименования десертов, фрукты, горячие блюда.

Особо отмечается, что меню должно включать «не менее трех блюд петербургской кухни». Что это такое — не уточняется.

«Для акцентирования внимания, блюда петербургской кухни должны располагаться обособленно от остальных блюд и сопровождаться информацией о рецептах их приготовления (информационные таблички, карточки, речь ведущего, прочее)», — говорится в документе.

Единственным желающим поучаствовать в конкурсе оказалась компания «Арпина». Она должна была предоставить рецепты и информацию об истории петербургской кухни в Смольный в течение двух рабочих дней от начала действия контракта.