Москва, 12 декабря, 2019, 00:09 — ИА Регнум. 1 сентября — дата начала Второй мировой войны и начало нового учебного года — в представлении жителей России ассоциируется именно с образованием. Об этом свидетельствуют результаты опроса ИА REGNUM, проведенного с участием почти 58 тысяч человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Что для Вас 1 сентября в первую очередь: начало нового учебного года или же очередная годовщина начала Второй мировой войны?», %

Важность предшкольных хлопот никто не ставит под сомнение, однако и годовщина такой трагической даты, как начало Второй мировой войны, не уходит из российской памяти. Опрос при этом показал как тревожащие, так и внушающие надежду моменты.

Школьная тема этого дня важнее для абсолютного большинства респондентов — однако память о том, что произошло 80 лет назад, сохраняют более трети наших соотечественников. А внешнеполитические события современности лишний раз напоминают, что история к современности имеет самое прямое отношение.

Так, в этом году Польша проводила торжественные мероприятия, приуроченные к началу войны, на которые не пригласила ни Владимира Путина, ни Си Цзиньпина. Понятно, что отношения с Россией у нынешней Польши специфические, а роль Китая в западной исторической мифологии сведена до еле заметного минимума. Это при том, что Китай входит в число стран — победителей Второй мировой войны, а Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, которая вступила в войну, напав именно на Китай. И война между этими странами унесла жизни 35 миллионов китайцев — почти столько же, сколько полегло на фронтах той войны жителей Германии и Советского Союза вместе взятых.

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С прошедшими в Польше «торжествами» было связано много интересного, но и сам по себе факт неприглашения российского и китайского лидеров весьма многозначителен. И представляет собой, в сущности, очередной раунд пропаганды того взгляда на историю, в рамках которого Советский Союз является главным виновником войны.