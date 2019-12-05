Минск, 5 декабря, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Белоруссия не собирается никогда входить в состав какого-либо государства, даже России. Об этом 5 декабря рассказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

President.gov.by Обращение Александра Лукашенко к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — цитирует агентство БелТа слова белорусского лидера.

Также Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия не ведут обсуждение на переговорах по поводу интеграции вопросов политического взаимодействия, включая тему создания единого парламента и подчеркнул, что Минском не будут подписываться документы по интеграции, которые нанесут Белоруссии вред.

При этом президент Белоруссии отметил, что между Москвой и Минском не урегулировано несколько принципиальных вопросов, включая вопрос по нефти и газу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к парламентариям рассказал, что диалога Минска и Москвы по политическим вопросам в рамках интеграции, например, о создании единого парламента, не происходит.