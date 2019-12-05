Минск, 5 декабря, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление, заявил 5 декабря лидер республики Александр Лукашенко во время обращения к парламентариям.

President.gov.by Обращение Александра Лукашенко к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.

На встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, а также крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».

Читайте также: Путин и Лукашенко 7 декабря обсудят Союзное государство