Лукашенко рассказал об «антибелорусском давлении» на Путина
Минск, 5 декабря, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление, заявил 5 декабря лидер республики Александр Лукашенко во время обращения к парламентариям.
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Обращение Александра Лукашенко к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания
«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — сказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
На встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, а также крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».
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