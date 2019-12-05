Ярославль, 5 декабря, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы решили усложнить процедуру перехода на специальный счет при накоплении денег на капитальный ремонт. Соответствующий проект закона внесен в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт в Ярославле

В случае спецсчета жители сами могут использовать накопленные деньги и сделать ремонт в доме. Если же деньги находятся в «общем котле», работы организует региональный фонд капремонта по своей программе. Сейчас в региональном законе установлен 3-месячный срок перехода из «общего котла» на специальный счет. Депутаты областной думы предлагают увеличить этот срок до года. Они говорят, что фонду так удобнее.

«У нас есть финансовый год. Фонд планирует определенные виды работ, рассчитывая на деньги, собранные с определенных домов. Если дом решает уйти из «общего котла», эти деньги нужно возвращать. Возникает кассовый разрыв. Деньги уже расторгованы, а они изымаются из фонда. Мы не против, чтобы люди переходили на специальные счета, но в этом случае они должны хорошо подумать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор законопроекта депутат областной думы Александр Тарасенков.

В пояснительной записке также сказано, что увеличение срока перехода на спецсчета «позволит региональному оператору планировать финансовые затраты без риска невозвратности заимствованных денежных средств». Видимо, речь идет о массовой замене лифтов в 2018—2019 годах, поставка которых велась в рассрочку.

Авторы законопроекта говорят и о заботе о людях, которые планируют сами тратить деньги капремонта. По словам Александра Тарасенкова, такие граждане становятся жертвами мошенников.

«Подрядчики приходят «на гоп-стоп», организуют собрания, подсовывают людям завышенные сметы, переводят дома на специальный счет, делают работы, которые людям не нужны, и исчезают. Они пользуются коротким сроком перевода на спецсчет. Но даже в квартире мы не делаем ремонт за три месяца. Год — это время, когда можно подумать, качественно подготовить проектно-сметную документацию», — рассказал депутат Александр Тарасенков.

По словам депутата, годовой срок перехода на спецсчет предусмотрен Жилищным кодексом, если иное не установлено региональным законом.

Ранее о борьбе со спецсчетами заявило и руководство регионального фонда капремонта. По словам его директора Романа Гайнутдинова, специальные счета «угрожают финансовой стабильности фонда». Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославской области более половины домов перешли на специальные счета, не доверяя работе фонда.

Проект закона внесли депутаты Александр Тарасенков, Виктор Волончунас, Андрей Щенников, Владимир Смирнов, Илья Тедеев и Андрей Ершов, входящие в фракции «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Это не единственное новшество, которое предлагают депутаты. Проект предусматривает более раннее начало срока сбора средств на капремонт для новых домов. Если сейчас жители начинают копить на капремонт через 4,5 года после сдачи нового дома, то этот срок предлагается снизить до 3 лет.