Минск, 5 декабря, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Диалога Минска и Москвы по политическим вопросам в рамках интеграции, например, о создании единого парламента, не происходит. Об этом заявил 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к парламентариям.

President.gov.by Обращение к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания

Говоря о переговорах с Россией, он подчеркнул, что никогда не будут подписаны документы, которые причинят Белоруссии вред. Белоруссия не войдет в состав какого-либо государства.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко назвал Белоруссию «первым в истории независимым государством», которое нужно сохранить.

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