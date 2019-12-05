Ярославское правительство: стоки полигона «Скоково» будут очищены
Ярославль, 5 декабря, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Станция по очистке сточных вод ярославского полигона захоронения отходов «Скоково» будет поставлена в течение двух месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
По итогам аукциона договор на поставку оборудования заключен с российской компанией «НефтеГазСервис». Станция будет очищать так называемый фильтрат — жидкость, которая образуется в результате разложения отходов и выпадения осадков. О необходимости очистки фильтрата ранее неоднократно заявляли представители общественности.
Станцию очистки власти обещают ввести в эксплуатацию через 20 дней после поставки. Очистка будет многоступенчатой и позволит удалять до 99,9% примесей. Производительность станции — 10 кубометров в час. Специалисты уверяют, что этого достаточно для обеспечения работы полигона.
Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, в ходе модернизации полигона приобретено 12 единиц спецтехники, проложены дороги, огорожена территория. Также заменены автомобильные весы, обновлено оборудование радиационного контроля, установлена система видеонаблюдения.