Волонтёры, премьер Монголии, военные: Путин работает в Сочи— трансляция
Более 7 тыс. участников из России и других стран приехали в Сочи на Международный форум добровольцев, который открылся 3 декабря и где сегодня, 5 декабря, ждут президента РФ Владимира Путина.
Международный день волонтёра — Международный день добровольца во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) — ежегодно отмечается в мире с 1985 года.
Сочи в эти дни — не только центр добровольчества России. Международный форум собрал волонтёров из 120 стран мира.
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На Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2019» в этом году поступило рекордное количество заявок — 28 144 проекта от активистов со всей страны. В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 млн рублей.
Об этом: Более 28 тысяч заявок подано на конкурс «Доброволец России»
Рост числа заявок на всероссийский конкурс добровольцев связывают с прошедшим Годом добровольца и кратным увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтёрством. Большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям. Почти 75% авторов — девушки, больше 8 тысяч из 28 — это детские заявки, от участников до 18 лет. Прежде чем попасть к экспертам, участники выполняли конкурсные задания: снимали видеоролики, проходили обучающие курсы, проводили социальные акции.
В России волонтерами считают себя 14% граждан, бывшими волонтерами — ещё 9% (среди молодёжи — 20% и 12% соответственно), свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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Следственный комитет России подвел итоги взаимодействия с волонтёрами. Так, например, в ноябре 2019 года в Краснодарском крае при взаимодействии правоохранительных органов и волонтёров удалось обнаружить живой пропавшую 9-летнюю девочку.
В Омской области с помощью волонтёров нашли 3-летнего ребёнка. 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лес, оставили сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись обратно, они обнаружили отсутствие мальчика. В результате поисковых работ 15 августа ребёнка нашли живым.
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В Татарии на постоянной основе занимаются добровольческой деятельностью занимаются более 65 000 человек.
Из федерального бюджета выделено более девяти миллионов рублей на реализацию добровольческих проектов в Белгородской области в 2020 году. Регион стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», сообщили 5 декабря в пресс-службе правительства области.
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«День добровольца — особенная дата в истории региона. Безвозмездный труд добровольцев очень важен для края и страны в целом. Каждый из вас проявляет свои лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость, любовь, смелость. Не боясь трудностей, жертвуя личным временем, вы помогаете забайкальцам в непростых ситуациях, оберегаете природу, создаете комфорт и уют в регионе, делаете жизнь общества лучше», — с такими словами к добровольцам обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Сегодня, 5 декабря, в Международный день добровольца, в рамках всероссийской акции в школах Алтайского края проходят «Добрые уроки». Добровольцы рассказывают школьникам о возможностях, которые сегодня открываются перед волонтерами.
Волонтерство как масштабное общественное движение переживает в России период становления. В Алтайском крае оно объединяет свыше 100 тысяч человек. Более 700 добровольческих центров созданы во всех вузах и ссузах региона.
Широкое распространение получает «серебряное» волонтерство. Активные, неравнодушные люди откладывают личные дела и заботы и объединяются для того, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.
Сегодня волонтеры Иркутской области принимают активное участие в работе поисковых отрядов, помогают сотрудникам социальных и медицинских учреждений, содействуют в проведении экологических, спортивных, культурных мероприятий. В этом году добровольцы оказали неоценимую помощь в тушении лесных пожаров и в ликвидации последствий масштабного наводнения, — отмечает глава законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.
В Чувашии зарегистрировано семь добровольческих объединений школьников и студентов. Ряды добровольцев пополняют люди среднего и пожилого возраста — «серебряные» волонтеры.
В форуме участвуют 20 добровольцев из Чувашии. Среди них представители культурных, патриотических, экологических, спортивных и медицинских организаций.
Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества появится в Новгородской области в 2020 году и будет заниматься поддержкой, методическим сопровождением и популяризацией волонтёрской деятельности, а также организацией мероприятий по различным направлениям добровольчества. По итогам конкурсного отбора Новгородская область вошла в число 37 регионов-победителей и получила субсидию на создание центра в размере 5 млн рублей.
В Сочи продолжается церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию победителям в номинации «Серебряный доброволец» в категории «Социальный проект». Первое место у Анны Зерновой из Волгоградской области и её ресурсного центра «#Добросеребро35».
На Международном форуме добровольцев в Сочи прямо сейчас ждут президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин осматривает стенды Общероссийского народного фронта.
Владимир Путин взял с «Ёлки желаний» на форуме «Доброволец» в Сочи «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне.
«Чего же тут сложного?» — удивился президент.
Владимир Путин поздравил волонтеров с праздником.
По словам президента, общение с волонтерами «делает любого человека лучше и добрее».
По данным ВЦИОМ, ключевой мотив деятельности волонтёров — желание чувствовать себя полезными, считают 49% жителей России.
Также среди мотивов волонтерской деятельности: «возможность решить проблемы других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%), желание жить интересной, активной жизнью (21%).
Подробности в материале: Жители РФ назвали ключевой мотив деятельности волонтёров
Президент РФ Владимир Путин примет участие в добровольческой акции «Ёлка желаний». Как сообщается, в рамках акции на стенде проекта «Мечтай со мной» глава государства случайным образом выбрал одно из вывешенных на ёлке желаний.
Отмечается, что желания были созданы детьми с ограниченными возможностями в виде шаров. Но в руки Путина попало желание Андрея Кочетова из Ставрополья: мальчик пожелал оказаться на сочинской Красной Поляне.
Читайте подробнее: Путин исполнит желание мальчика из Ставрополья
Владимир Путин обнял на форуме «Доброволец» Владимира «Деда Мороза».
Молодой человек каждый год надевает костюм Деда Мороза и поздравляет с Новым годом тяжелобольных детей, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров. Как он заявил ТК — «Вы слушали маяк», его мечта — создать всероссийский конкурс Дедов Морозов.
Президент России Владимир Путин принял решение удвоить размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России». Об этом глава государства заявил на Международном форуме добровольцев в Сочи.
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Владимир рассказал, что с президентом он говорил «о волшебстве».
На форуме президент наградил победителя всероссийского конкурса «Доброволец России» Иннесу Клюкину из Казани.
Президент РФ Владимир Путин заявил о личном приглашении для 96-летнего жителя Ейска на Парад Победы. Об этом он заявил в ходе общения с волонтёрами.
«Считайте, что уже пригласили. Передайте ему, что я его лично приглашаю», — сказал Путин.
Об этом: Путин пригласил 96-летнего жителя Ейска на Парад Победы
Владимир Путин улетает в Бочаров Ручей на встречу с премьером Монголии и военное совещание
«Это не сложно». Владимир Путин открыл один из «шаров» на ёлке желаний в Сочи. Президент исполнит мечту мальчика из Ставрополья побывать на Красной поляне. Остальные записки разобрали волонтёры
Путин обнял Деда Мороза: Президент поблагодарил волонтера, организовавшего службу Деда Мороза, выезжающего к больным детям
На 5 декабря также запланирована встреча Владимира Путина с премьер-министром Монголии.
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Напомним, что 3 декабря в Москве состоялись переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.
Подробности: Монголия откажется от ГЭС на Селенге? — переговоры в Москве: все новости
Путин подтвердил, что предложение по проекту строительства газопровода через Монголию в Китай принято, со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Завершилась встреча Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Сочи.
Путин подчеркнул, что очень рад новой встрече с Хурэлсухом.
«Наши отношения последовательно и весьма уверенно развиваются. В прошлом году рост товарооборота составил 21%. За первые 8−9 месяцев текущего года — плюс ещё 15. Причём отношения всё больше и больше диверсифицируются, это очень хороший показатель. Продукция машиностроения, сельское хозяйство, минеральные удобрения, конечно, энергетика. «Газпром» начал поставки сжиженного природного газа. «Роснефть» 80% потребностей в нефтепродуктах закрывает. Есть поставки электроэнергии. Сельское хозяйство играет очень важную роль в нашем товарообороте», — цитирует пресс-служба Кремля президента.
Владимир Путин также заявил, что у РФ и Монголии есть хорошие возможности к развитию энергетики, в том числе с участием третьих стран.
«Мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Знаю, что наши монгольские друзья проявляют интерес, заинтересованы в таком диалоге», — добавил Путин.
Хурэлсух в ходе встречи завил, что народ Монголии очень удовлетворён тем, что Владимир Путин придал особое значение местному празднованию 80-летия совместной победы в битве на Халхин-Голе.
«Мы также весьма признательны, что по итогам вашего визита был повышен уровень монголо-российских отношений до уровня дружественных отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства. Хотел бы с удовольствием доложить Вам, что недавно наш парламент, Великий государственный хурал, ратифицировал этот договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», — добавил премьер Монголии.
Он напомнил, что в скором времени Россия и Монголия будут праздновать 100-летие установления дипломатических отношений.
В ходе встречи Ухнаагийн Хурэлсух обратил внимание, что переговоры с российским премьером Дмитрием Медведеым, состоявшиеся 3 декабря, были очень плодотворными и успешными.
«Мы обсудили широкий круг вопросов наших двусторонних отношений и сотрудничества. По некоторым из тех вопросов, которые давно ждали своего решения, мы согласовали наши позиции. В ходе наших переговоров с председателем правительства Российской Федерации мы обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством наших стран в энергетике, в поставках нефтепродуктов, строительстве газопровода, а также по другим стратегическим направлениям наших двусторонних отношений и сотрудничества. Конечно же, мы с ним также обменялись мнениями по дальнейшему развитию наших связей в гуманитарных отраслях, в образовании и культуре. По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой для нашего сотрудничества. Эти документы были как межправительственного характера, так и межведомственного и между частными структурами», — добавил он.
Владимир Путин проводит очередное совещание по военной тематике.
Глава государства заявил, что Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, без предварительных условий продлить договор СНВ-3.
Россия выражает свою готовность продлить договор по СНВ-3. Об этом в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Президент Российской Федерации также заявил, что на предложение Москвы ввести мораторий на распространение ракет средней и меньшей дальности ответил только президент Франции Эммануэль Макрон и больше никто.
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Россия не интересуется развязыванием гонки вооружений. Об этом в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развёртывании ракет там, где их сейчас нет», — сказал Путин.
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Путин: Россия не заинтересована в развязывании «гонки вооружений» и развёртывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет и предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться к нему. Пока нам ответил только господин Макрон. От других партнёров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам.
Президент РФ Владимир Путин завершил очередной цикл «военных совещаний» в Сочи. 5 декабря прошли встречи с руководством Минобороны и ОПК.
Удмуртия получила субсидию в размере 8,8 млн рублей на развитие волонтёрства. Об этом сообщил министр спорта республики Александр Варшавский. Средства направят на создание центра добровольчества и поддержку волонтёрского движения.
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