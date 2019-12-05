Президент России Владимир Путин продолжает работу в Сочи. Сегодня, 5 декабря, в Международный день волонтёра, он выступит на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России 2019». Лучшие добровольцы страны получатгранты в размере до 2 млн рублей на развитие своих инициатив. Владимир Путин в Сочи также встретится с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и проведёт очередное совещание с военными. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

10:14 Более 7 тыс. участников из России и других стран приехали в Сочи на Международный форум добровольцев, который открылся 3 декабря и где сегодня, 5 декабря, ждут президента РФ Владимира Путина.

10:17 Международный день волонтёра — Международный день добровольца во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) — ежегодно отмечается в мире с 1985 года.

10:47 Волонтёры Победы. Дарья Драй ИА REGNUM

10:57 Сочи в эти дни — не только центр добровольчества России. Международный форум собрал волонтёров из 120 стран мира. Читайте также: Сочи на четыре дня стал столицей добровольчества в России

10:59 На Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2019» в этом году поступило рекордное количество заявок — 28 144 проекта от активистов со всей страны. В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 млн рублей. Об этом: Более 28 тысяч заявок подано на конкурс «Доброволец России»

11:25 Церемония вручения премии «Доброволец России — 2018». Владимир Путин с победителем в номинации «Волонтёр года» Антоном Коротченко, автором проекта «Здоровое село». 05.12.2018 . kremlin.ru

11:46 Рост числа заявок на всероссийский конкурс добровольцев связывают с прошедшим Годом добровольца и кратным увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтёрством. Большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям. Почти 75% авторов — девушки, больше 8 тысяч из 28 — это детские заявки, от участников до 18 лет. Прежде чем попасть к экспертам, участники выполняли конкурсные задания: снимали видеоролики, проходили обучающие курсы, проводили социальные акции.

11:50 Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2018». 05.12.2018 . kremlin.ru

12:01 В России волонтерами считают себя 14% граждан, бывшими волонтерами — ещё 9% (среди молодёжи — 20% и 12% соответственно), свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Читайте также: Лишь 14% жителей России считают себя волонтёрами

12:17 Церемония вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017». Победитель в номинации «Доброволец года» — руководителем проекта «Сохраним Байкал» Максимом Токаревым. kremlin.ru

12:21 Следственный комитет России подвел итоги взаимодействия с волонтёрами. Так, например, в ноябре 2019 года в Краснодарском крае при взаимодействии правоохранительных органов и волонтёров удалось обнаружить живой пропавшую 9-летнюю девочку.

12:27 В Омской области с помощью волонтёров нашли 3-летнего ребёнка. 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лес, оставили сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись обратно, они обнаружили отсутствие мальчика. В результате поисковых работ 15 августа ребёнка нашли живым. Об этом: Об успешном окончании поисков мальчика в омской тайге объявлено официально

12:42 В Татарии на постоянной основе занимаются добровольческой деятельностью занимаются более 65 000 человек.

13:01 Добровольцы Татарии [dobrovolets.tatarstan.ru]

13:13 Из федерального бюджета выделено более девяти миллионов рублей на реализацию добровольческих проектов в Белгородской области в 2020 году. Регион стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», сообщили 5 декабря в пресс-службе правительства области. Читайте подробнее: Белгородской области выделили 9 млн рублей на поддержку волонтёров

13:17 «День добровольца — особенная дата в истории региона. Безвозмездный труд добровольцев очень важен для края и страны в целом. Каждый из вас проявляет свои лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость, любовь, смелость. Не боясь трудностей, жертвуя личным временем, вы помогаете забайкальцам в непростых ситуациях, оберегаете природу, создаете комфорт и уют в регионе, делаете жизнь общества лучше», — с такими словами к добровольцам обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

13:19 Сегодня, 5 декабря, в Международный день добровольца, в рамках всероссийской акции в школах Алтайского края проходят «Добрые уроки». Добровольцы рассказывают школьникам о возможностях, которые сегодня открываются перед волонтерами.

13:20 Волонтерство как масштабное общественное движение переживает в России период становления. В Алтайском крае оно объединяет свыше 100 тысяч человек. Более 700 добровольческих центров созданы во всех вузах и ссузах региона. Широкое распространение получает «серебряное» волонтерство. Активные, неравнодушные люди откладывают личные дела и заботы и объединяются для того, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.

13:23 Сегодня волонтеры Иркутской области принимают активное участие в работе поисковых отрядов, помогают сотрудникам социальных и медицинских учреждений, содействуют в проведении экологических, спортивных, культурных мероприятий. В этом году добровольцы оказали неоценимую помощь в тушении лесных пожаров и в ликвидации последствий масштабного наводнения, — отмечает глава законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

13:27 Волонтёры. kremlin.ru

13:43 В Чувашии зарегистрировано семь добровольческих объединений школьников и студентов. Ряды добровольцев пополняют люди среднего и пожилого возраста — «серебряные» волонтеры.

13:46 В форуме участвуют 20 добровольцев из Чувашии. Среди них представители культурных, патриотических, экологических, спортивных и медицинских организаций.

13:47 Победители Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». instagram.com/Dobroinrussia

13:47 Также читайте: Брянская область получит шесть миллионов рублей для волонтёров

13:49 Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества появится в Новгородской области в 2020 году и будет заниматься поддержкой, методическим сопровождением и популяризацией волонтёрской деятельности, а также организацией мероприятий по различным направлениям добровольчества. По итогам конкурсного отбора Новгородская область вошла в число 37 регионов-победителей и получила субсидию на создание центра в размере 5 млн рублей.

14:17 В Сочи продолжается церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию победителям в номинации «Серебряный доброволец» в категории «Социальный проект». Первое место у Анны Зерновой из Волгоградской области и её ресурсного центра «#Добросеребро35».

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14:42 На Международном форуме добровольцев в Сочи прямо сейчас ждут президента РФ Владимира Путина.

14:50 Президент России Владимир Путин осматривает стенды Общероссийского народного фронта.

15:09 Владимир Путин взял с «Ёлки желаний» на форуме «Доброволец» в Сочи «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне.

15:10 «Чего же тут сложного?» — удивился президент.

15:26 Владимир Путин поздравил волонтеров с праздником.

15:28 По словам президента, общение с волонтерами «делает любого человека лучше и добрее».

15:32 По данным ВЦИОМ, ключевой мотив деятельности волонтёров — желание чувствовать себя полезными, считают 49% жителей России. Также среди мотивов волонтерской деятельности: «возможность решить проблемы других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%), желание жить интересной, активной жизнью (21%). Подробности в материале: Жители РФ назвали ключевой мотив деятельности волонтёров

15:38 Награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». 05.12.2019 . Фото с сайтадобровольцыроссии.рф

15:39 Президент РФ Владимир Путин примет участие в добровольческой акции «Ёлка желаний». Как сообщается, в рамках акции на стенде проекта «Мечтай со мной» глава государства случайным образом выбрал одно из вывешенных на ёлке желаний. Отмечается, что желания были созданы детьми с ограниченными возможностями в виде шаров. Но в руки Путина попало желание Андрея Кочетова из Ставрополья: мальчик пожелал оказаться на сочинской Красной Поляне. Читайте подробнее: Путин исполнит желание мальчика из Ставрополья

15:40 Владимир Путин обнял на форуме «Доброволец» Владимира «Деда Мороза».

15:41 Молодой человек каждый год надевает костюм Деда Мороза и поздравляет с Новым годом тяжелобольных детей, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров. Как он заявил ТК — «Вы слушали маяк», его мечта — создать всероссийский конкурс Дедов Морозов.

15:42 Президент России Владимир Путин принял решение удвоить размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России». Об этом глава государства заявил на Международном форуме добровольцев в Сочи. Читайте также: Путин удвоил размер гранта на конкурсе «Доброволец России»

15:42 Владимир рассказал, что с президентом он говорил «о волшебстве».

15:46 На форуме президент наградил победителя всероссийского конкурса «Доброволец России» Иннесу Клюкину из Казани.

15:52 Президент РФ Владимир Путин заявил о личном приглашении для 96-летнего жителя Ейска на Парад Победы. Об этом он заявил в ходе общения с волонтёрами. «Считайте, что уже пригласили. Передайте ему, что я его лично приглашаю», — сказал Путин. Об этом: Путин пригласил 96-летнего жителя Ейска на Парад Победы

15:58 [[[video-0]]] Владимир Путин улетает в Бочаров Ручей на встречу с премьером Монголии и военное совещание

16:01 [[[video-1]]] «Это не сложно». Владимир Путин открыл один из «шаров» на ёлке желаний в Сочи. Президент исполнит мечту мальчика из Ставрополья побывать на Красной поляне. Остальные записки разобрали волонтёры

16:04 [[[video-2]]] Путин обнял Деда Мороза: Президент поблагодарил волонтера, организовавшего службу Деда Мороза, выезжающего к больным детям

16:56 На 5 декабря также запланирована встреча Владимира Путина с премьер-министром Монголии.

17:00 Напомним, что 3 декабря в Москве состоялись переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. Подробности: Монголия откажется от ГЭС на Селенге? — переговоры в Москве: все новости

17:49 Путин подтвердил, что предложение по проекту строительства газопровода через Монголию в Китай принято, со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

17:59 Завершилась встреча Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Сочи.

18:00 Путин подчеркнул, что очень рад новой встрече с Хурэлсухом.

18:02 «Наши отношения последовательно и весьма уверенно развиваются. В прошлом году рост товарооборота составил 21%. За первые 8−9 месяцев текущего года — плюс ещё 15. Причём отношения всё больше и больше диверсифицируются, это очень хороший показатель. Продукция машиностроения, сельское хозяйство, минеральные удобрения, конечно, энергетика. «Газпром» начал поставки сжиженного природного газа. «Роснефть» 80% потребностей в нефтепродуктах закрывает. Есть поставки электроэнергии. Сельское хозяйство играет очень важную роль в нашем товарообороте», — цитирует пресс-служба Кремля президента.

18:04 Владимир Путин также заявил, что у РФ и Монголии есть хорошие возможности к развитию энергетики, в том числе с участием третьих стран.

18:04 «Мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Знаю, что наши монгольские друзья проявляют интерес, заинтересованы в таком диалоге», — добавил Путин.

18:38 За столом. Встреча с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Сочи. 05.12.2019 . kremlin.ru

18:40 Владимир Путин с Ухнаагийн Хурэлсухом. 05.12.2019 . Фото: kremlin.ru

19:01 Хурэлсух в ходе встречи завил, что народ Монголии очень удовлетворён тем, что Владимир Путин придал особое значение местному празднованию 80-летия совместной победы в битве на Халхин-Голе.

19:02 «Мы также весьма признательны, что по итогам вашего визита был повышен уровень монголо-российских отношений до уровня дружественных отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства. Хотел бы с удовольствием доложить Вам, что недавно наш парламент, Великий государственный хурал, ратифицировал этот договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», — добавил премьер Монголии.

19:03 Он напомнил, что в скором времени Россия и Монголия будут праздновать 100-летие установления дипломатических отношений.

19:08 В ходе встречи Ухнаагийн Хурэлсух обратил внимание, что переговоры с российским премьером Дмитрием Медведеым, состоявшиеся 3 декабря, были очень плодотворными и успешными. «Мы обсудили широкий круг вопросов наших двусторонних отношений и сотрудничества. По некоторым из тех вопросов, которые давно ждали своего решения, мы согласовали наши позиции. В ходе наших переговоров с председателем правительства Российской Федерации мы обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством наших стран в энергетике, в поставках нефтепродуктов, строительстве газопровода, а также по другим стратегическим направлениям наших двусторонних отношений и сотрудничества. Конечно же, мы с ним также обменялись мнениями по дальнейшему развитию наших связей в гуманитарных отраслях, в образовании и культуре. По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой для нашего сотрудничества. Эти документы были как межправительственного характера, так и межведомственного и между частными структурами», — добавил он.

19:30 Владимир Путин проводит очередное совещание по военной тематике.

19:31 Глава государства заявил, что Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, без предварительных условий продлить договор СНВ-3.

19:36 Россия выражает свою готовность продлить договор по СНВ-3. Об этом в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

19:36 Президент Российской Федерации также заявил, что на предложение Москвы ввести мораторий на распространение ракет средней и меньшей дальности ответил только президент Франции Эммануэль Макрон и больше никто. Читайте подробнее: Мораторий на размещение ракет в Европе принят не будет — Путин

19:38 Россия не интересуется развязыванием гонки вооружений. Об этом в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развёртывании ракет там, где их сейчас нет», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин заявил об отсутствии интереса к началу гонки вооружений

19:40 [[[video-3]]] Путин: Россия не заинтересована в развязывании «гонки вооружений» и развёртывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет и предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться к нему. Пока нам ответил только господин Макрон. От других партнёров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам.

20:19 Президент РФ Владимир Путин завершил очередной цикл «военных совещаний» в Сочи. 5 декабря прошли встречи с руководством Минобороны и ОПК.