Берлин, 5 декабря, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В сети появились снимки электромобиля Mercedes EQS. Фото размещены на сайте Motor1.

CarsWeek Электромобиль Mercedes EQS

На данный момент авто проходит финальные зимние тесты. Несмотря на плотную камуфлированную плёнку, некоторые детали авто удалось разглядеть.

Первое, что бросается в глаза, это то, что прототип не похож ни на одно авто из существующей линейки немецкой марки. Профиль машины имеет некоторое сходство с моделью CLS, однако он более оригинальный.

Передняя часть сильно закамуфлированная. На фото автомобиль имеет устаревшие передние фонари. Однако, по мнению издания, это временное решение, которое используется для прототипов. Для серийного авто экстерьер будет иным.

Сообщается, что новинка имеет более практичную подвеску. А построено оно на новой модульной платформе MEA, которая разработана специально для электрокаров.

В качестве двигателя у Mercedes EQS, скорее всего, будут установлены два электромотора, максимальной производительностью до 402 л. с. и 765 Нм крутящего момента.

Ожидается, что серийная версия появится только в 2021 году.

Напомним, автопроизводитель Mercedes совместно с компанией Bosch приступили к тестам беспилотного такси Robotaxi в американском штате Калифорния. Сейчас в автопарке беспилотников компании имеется порядка трёх десятков машин. Причём большинство из них — беспилотники Mercedes-Benz S-Class.

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